Mickey Rourke máris kiakasztotta társait a Big Brotherben

Mickey Rourke filmek után a valóságshow-műfajra vált (Fotó: American Foto Features / MEGA / Northfoto)

Mickey Rourke kell a műsorba

Az Oscar-díj jelöléssel is büszkélkedő színész most jóval többet keres így a műsorral, mint a többi szereplőtársa. De a műsorkészítők így is nagyon elégedettek a döntésükkel. Ugyanis szinte biztosra veszik, hogy Mickey Rourke polgárpukkasztó viselkedésével odabilincseli a nézőket a képernyő elé. A reality készítői így nyilatkoztak róla:

Kiszámíthatatlan és tudjuk, hogy sokan fogják nézni, hogy hátha megtörik a nyomás alatt.