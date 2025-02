Nagyon nem könnyű - így éli meg Mészáros Norina, hogy férje egy sztár

Bizony nem könnyű a sztárok élete. Bár sokan álmodoznak a sikerről és a csillogásról, nem győzzük hangsúlyozni, hogy a hírnévnek is megvan az árnyoldala. Az egyik legjelentősebb hátránya az, hogy folyamatosan figyelnek, mindenki kíváncsi minden léptedre, ez pedig azt jelenti, hogy amennyiben éppen nem a legjobb formádat hozod, bizony számos kritika érhet miatta. Erről most Mészáros Norina, Young G Béci felesége is nyilatkozott.

Nem könnyű sztárfeleségnek lenni

Mészáros Norina Insta-oldalán kérdezni lehetett, és az egyik rajongó felvetette a kérdést, hogy néha nem zavaró-e a magánéletben, hogy a férje híres ember. Erre Norina a következő választ adta:

Néha igen, mert ha bárhová megyünk, azt nézik, hogy miben hibázol, hogy nézel ki, mi van rajtad

- fejtette ki Norina a sztorijában.