"Meg kell tanulnod elengedni” – Meghan Markle őszintén beszélt a vetélés utáni gyászról

A 43 éves hercegnének két gyermeke van: az 5 éves Archie és a 3 éves Lilibet. Bár Meghan már korábban beszélt a 2020-ban történt vetéléséről akkor főleg a fizikai tüneteket említette - például a hasi görcsöket amelyeket a gyermeke elvesztése előtt érzett. „Nehéz elengedni valamit, amit egész életedben szeretni terveztél.” – Meghan Markle megszólalt a vetéléséről, írja az Independent.



A frissen indított podcastja első részében már elkezdett mélyebben beszélni a témáról. Az első adás vendége, a Bumble alapítója, Whitney Wolfe Herd volt, akinek csakúgy mint a hercegnének, szülés utáni preeclampsiája volt.



Mi az a szülés utáni preeclampsia?

A szülés utáni preeclampsia egy ritka de súlyos állapot amely általában a terhesség után de ritka esetekben a terhesség 20. hete után is kialakulhat. A legfőbb tünete a magas vérnyomás, de jellemző még a magas fehérjetartalom a vizeletben, az erős fejfájás, a hányás, a végtagduzzanat, különösen az arcon, kézen vagy lábakon, valamint a homályos látás vagy fényvillanások.

Meghan podcastja második részében Reshma Sajuanial ült le beszélgetni, aki nemcsak egy ismert politikus és jogász, hanem a Girls Who Code alapítója is. Reshma is megosztotta a vetélési tapasztalatait, ugyanis évekig próbált teherbe esni ami több vetéléssel is járt egy autoimmun betegség miatt. Elmondta, hogy amikor ő maga átesett a szülés utáni preeclampsián, kifelé úgy tűnt, mintha minden rendben lenne, de a színfalak mögött teljesen szétesett az élete.

Meghan megosztotta, hogy a vetélés után Los Angeles-i otthonukban maradtak, és férje, Harry, próbálta összeszedni a darabokat, miközben ő maga is gyászolt. A hercegné Reshmával arról beszélgetett, mennyire komplex érzelmekkel jár a vetélés.



Meg kell tanulnod elengedni valamit, amiben annyi reményt hordoztál, és el kell fogadnod, hogy nem valósul meg az, amit olyan sokáig terveztél szeretni.



A hercegné azt is megemlítette, milyen hosszabb távú következménnyel jár nemcsak a vetélés, hanem a szülés is. Meghan gyakran nézeget képeket a gyermekeiről, amikor nincsenek vele egy szobában, mert sokszor aggódik a jólétükért. Férje ilyenkor rendszeresen figyelmezteti, hogy ne hajtsa túl magát, és engedje meg magának a pihenést.