Meghan Markle olyat tett gyerekeivel, amitől Harry herceg kiakadt

Harry herceg egyre nehezebben viseli, hogy felesége, Meghan Markle miként reklámozza a projektjeit. Új sorozata után, új márkáját is piacra dobta. Ehhez pedig nem fél felhasználni saját családját sem. Gond nélkül népszerűsíti gyerekeivel az új bizniszeit, amit férje már nem néz jó szemmel állítólag.

Harry herceg és Meghan Markle gyerekei nem reklámarcok - vallja az apuka (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

Harry herceg nincs elragadtatva felesége viselkedésétől

A házaspár évekkel ezelőtt fordított hátat a királyi palotának, valamint az ezzel járó rivaldafénynek és kezdett új életet a kaliforniai Montecitóban. Harry herceg mindenképp a nyugalom miatt igyekezett távol maradni a pezsgő élettől. Meghan Markle azonban úgy látszik, hogy nehezen bírja elviselni a csöndes életet. Újabb és újabb kihívásokat keres és vágyik arra, hogy középpontban legyen. Új sorozatának hatalmas bukása sem tántorította el, máris új évadra szerződött. Új márkáját, az »As ever by Meghant« pedig gőzerővel reklámozza. Ha pedig a szükség úgy hozza, akkor ehhez gyerekeit is felhasználja. Harry herceg egyre rosszabbul viseli mindezt.

Már másoknak is feltűnt ez

Matt Wilkinson, a The Sun királyi szerkesztője is úgy látja, hogy Harry és Meghan között nincs egyetértés, amikor a gyerekeik, az 5 éves Archie herceg és a 3 esztendős Lilibeth hercegnő szerepeltetéséről van szó. Állítólag ez szinte az egyetlen konfliktusforrás kettejük között. A szakember így nyilatkozott minderről:

Én úgy tudom, hogy egy bizonyos szintig Harry sokkal kevésbé szeretné, hogy a gyerekei láthatóak legyenek.

Állítása szerint Harry herceg fél Montecitón túl vinni a gyerekeket, mert úgy érzi, egy rakás ember van odakint, aki szeretné őket lefotózni. Ezzel szemben Meghan Markle kalandosabb életre vágyik és nem akarja elrejteni a csemetéiket:

Meghan Amerika ezen részén nőtt fel, egyszer azt mondta, hogy inkább egy kaliforniai életstílust szeretne átadni. Levinni őket a tengerpartra, elmenni ide-oda, csinálni dolgokat."

Meghan Markle Harry herceg miatt próbál megtartani egy határt a reklámozásban (Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto)

Meghan Markle próbál határt szabni

Bár a színésznő előszeretettel oszt meg képeket gyerekeiről, mégis próbálja visszafogni magát Harry miatt. Nem posztol olyan fotókat, videókat, amin látszanának a gyerekek arcai. Ezzel is kedvezni szeretne férjének, hiszen tudja, hogy a kicsik apja egyáltalán nem repes attól, hogy a közösségi média tele van Archie és Lilibeth képeivel. Így is épp elég nehézségeken mennek keresztül mindketten. Óriási bukott amúgy a Meghan Markle sorozat, a Szeretettel: Meghan a Netflixen. Sem a kritikusok, sem édesapja nem volt jó véleménnyel róla. Mindezek mellett a jótékonysági szervezetéből való kilépése miatt Harry hercegnek nőgyűlölő vádakkal kellett szembenéznie.