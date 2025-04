Kiszivárgott: válságba került Harry és Meghan házasságra, már a gyerekeket is bevonták

Egy királyi szakértő, Matt Wilkinson azt állítja, hogy Harry herceg és Meghan Markle nem értenek egyet abban, hogy a gyermekeiket — az 5 éves Archiet és a 3 éves Lilibetet — mennyire helyezzék a nyilvánosság elé. Az utóbbi időben többször felmerült, hogy a pár házassága válságban van, az pedig nem túl biztató, hogy a gyermekeiket illetően sem tudnak megegyezni.

Már nincs visszaút? - Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Úgy tudom, hogy Harry bizonyos pontig sokkal szívesebben tartaná távol a gyerekeit a nyilvánosságtól

– mondta Wilkinson. Wilkinson hozzátette, hogy Harry nem szeretné, ha a gyerekeket lefotóznák. Hozzátette, Meghan másként látja a dolgokat.

Ő Kaliforniában nőtt fel, és egyszer azt mondta, hogy szívesen élne inkább egy laza kaliforniai életstílust: lemenni a tengerpartra, kirándulni, élni az életet. Nem akarja rejtegetni a gyerekeket. Ezt egyre inkább látjuk is: megjelenik Archie és Lilibet a képeken, bár az arcukat nem mutatják.

Az elmúlt hónapokban Markle több fotót is közzétett a gyerekeiről, ahol hátulról látszanak. Februárban például Lilibetről osztott meg egy képet, amikor elindította új életmódmárkája, az As Ever weboldalát. Márciusban a kislányt mutatta egy hajókiránduláson Harry, illetve egy másik képen otthon, Serena Williams társaságában. Tavaly decemberben Archie és Lilibet szerepeltek a család 2024-es karácsonyi üdvözlőkártyáján is, amint a szüleik felé szaladnak - írja a nypost.com.

Lehet vitatkozni azon, hogy Meghan kihasználja-e a gyerekeket. Lehet, hogy nem, de talán mégis. De mindenesetre a gyerekekkel erősíti a saját márkáját. Ő egy anya, aki otthon főz és gyereket nevel. Engem különösebben nem zavar, hogy feltesz képeket a gyerekekről, de azt hiszem, Harry valószínűleg nincs túlzottan elragadtatva tőle.

— árulta el Wilkinson.