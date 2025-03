Harry herceg lemondásának igazi oka nőgyűlölet lehet

Harry herceg és jó barátja, Seesiso lesothoi herceg lemondott a közös jótékonysági szervezetük irányításáról. Majdnem 20 évnyi munkát és segítséget zártak most le és hagytak maguk mögött arra hivatkozva, hogy a pénzügyeket irányító elnökkel megromlott a viszonyuk. Dr. Sophie Chandauka, a Sentebale elnöke azonban kiállt az igazáért és legutóbbi nyilatkozatában nőgyűlölettel vádolta meg a hercegeket.

Harry herceg és Seeiso lesothoi herceg lemondásának oka nőgyűlölet lenne? (Fotó: Stephen Lock/i-Images/Northfoto)

Harry herceg lemondásának oka nőgyűlölet lenne?

Harry herceg és Seesio herceg egy közös nyilatkozatban tette meg lemondását maguk és csapatuk nevében. Az erre vonatkozó közleményben arra hivatkoztak, hogy nem működött már megfelelően az irányítás az alapítványban, és fájó szívvel ugyan, de le kell mondaniuk, mert annyira megromlott a viszonyuk az elnökkel. Továbbá nagyon remélik, hogy a Jótékonysági Szervezeteket Vizsgáló Bizottság kideríti, hogy mi zajlott a háttérben és ehhez minden szükséges információt meg fognak majd adni.

Az elnök nem hagyja magát

Dr. Sophie Chandauka, a Sentebale elnöke a vádakra reagálva nyilatkozott a London Times-nak.

Az összes áldozati narratíva és kitaláció mögött, amelyet a sajtóban közöltek, egy olyan nő története húzódik meg, aki ki merte jelenteni a rossz irányítás, a gyenge ügyvezetés, a hatalommal való visszaélés, a zaklatás és a nőgyűlölet problémáit, valamint az ezt követő eltussolást.

Chandauka továbbá azt is hozzátette, hogy a jótékonysági szervezet nem más, mint egy híúsági projekt Harry herceg és Seesio herceg, illetve a kuratórium számára. Ő azonban ezzel ellentétben teljes erőbedobással csak a szervezet érdekeit nézve hozza meg döntéseit.

Minden, amit a Sentebale-nél teszek, a szervezet integritását, küldetését és az általunk szolgált fiatalokat szolgálja. Tetteimet a méltányosság és a mindenkivel szembeni kedvező bánásmód elvei vezérlik, függetlenül a társadalmi státusztól vagy az anyagi lehetőségektől.

Diana hercegné emlékére indították az alapítványt

Harry herceg és Meghan Markle mostanában elég sok rossz dologgal néz szembe. Tavaly a sussex-i herceg életrajzi könyve csúfos bukás volt, majd idén a sussex-i hercegné sorozata is hatalmasat bukott. Most pedig Harry herceg kényszerült lemondásra az édesanyja emlékére létrehozott alapítványnál. A Sentebale alapítványt ugyanis Harry herceg és Seeiso herceg alapította 2006-ban. Olyan lesothói gyerekek támogatására és oktatására, akiknek valamely, vagy mindkét szülője AIDS-ben halt meg, vagy esetlegesen ők maguk is AIDS-esek. A 'Sentebale' szó annyit jelent, hogy 'ne felejts el'. Harry herceg névválasztása egyrészről édesanyja, Diana hercegné emlékének szól, másrészről pedig azokról a gyerekekről, akik segítségre szorulnak, hogy őket se felejtsék el.