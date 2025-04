A Nagy Duett – nőügyeiről vallott Aurelio: "Ha nem kell börtönbe mennem, lehet, már a sírban lennék"

Elképesztően boldog volt múlt hét vasárnap a reality sztár, miután megkapták partnerével első 10 pontjukat a TV2 nagy sikerű műsorában. Mert bár Aurelio nem tud énekelni, nincs hangja, olyan alázattal, olyan tisztelettel állt Nótár Mary oldalán A Nagy Duett színpadára és annyi munkát fektetett a produkciójukba, hogy azt a zsűri és a nézők is nagyra értékelték.

Aurelio párja A Nagy Duett műsorban Nótár Mary, akivel nagyon jó barátok lettek a próbák alatt (Fotó: Bors)

Nagy Duett: Aurelio számára motiváció a 10 pont

Már a negyedik élő adásra készülnek a hét év után visszatérő show még bent maradt sztárpárjai. A Nagy Duett műsor egyik közönségkedvenc duója, Aurelio és Nótár Mary is mindent megtesznek, hogy újra lenyűgözzék a zsűrit és a nézőket, szeretnék megismételni múlt heti sikerüket.

„Még mindig hihetetlen, hogy 10 pontot is kaptunk és Hajós András most először állva tapsolt és ez nekünk szólt. Annyira boldog voltam, éreztem, ahogy árad felém a szeretet mind a zsűri, mind a nézők felől és azt is éreztem, hogy milyen büszke rám Mary, és nekem ez nagyon sokat jelent. Mert véletlenül sem akarok szégyent hozni rá, annyira szeretem és tisztelem őt”– kezdte a sztárapuka a Borsnak.

Kétség kívül neki van a legnehezebb dolga a versenyben. Nincs mit tagadni, szerintem ezt már mindenki belátta, hogy a mezőnyben az övé a legjobb hang, az enyém meg a legrosszabb, de mégis olyan jó köztünk a kémia, olyan jó barátok lettünk, annyira bízunk egymásban, hogy bármennyire nem tudok énekelni, együtt mégis valami jót tudunk adni az embereknek! Ezt értékelte Hajós András is, akitől megkaptuk az első 10 pontunkat, ami nekem motiváció, nem nyomás! De azért nem kell félni a mai férfi énekeseknek, nem leszek vetélytárs. Sok helyre berobbantam már, de a pop-iparba nem fogok

– tette hozzá nevetve.

A sztárapuka boldog párkapcsolatban él Nikivel, harmóniában nevelik kislányukat (Fotó: Archív / hot magazin)

Rajongója a női nemnek

A valóságshow-hős és a mulatós királynő a Nagy Duett negyedik adásában két produkcióval lép színpadra. Nótár Maryvel a Szeresd a testem baby című dalt adják elő.