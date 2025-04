Liptai Claudia élete formájában: ennyit változott a Szomszédok óta – galéria

Liptai Claudia megkerülhetetlen alakja a magyar televíziózásnak, harminc éve van a képernyőn, s túlzás nélkül állítható, most élete formájában van. A Nagy Duett 2025-ös évadában hétről hétre gyönyörű ruhákban tündököl, megmutatva karcsúságát.

Liptai Claudia kirobbanó formában van Fotó: Mediaworks archív

Liptai Claudia a Szomszédokban Julcsi bulizós barátnőjét alakította

A képernyőn a méltán népszerű Szomszédok sorozatban szerzett magának ismertséget: 1993 és 1999 között összesen 34 epizódban tűnt fel, Mágenheim Julcsi (Ábel Anita) bulizós barátnőjét alakította. A következő években igazi kaméleonként változtatta a külsejét, mégis mindig megmaradt a természetes vonalnál. Ráadásul több „munkakörben” is kipróbálta magát.

Tévés és színházi szerepei mellett szinkronizált is, de műsorvezetőként és zsűritagként is szerepelt műsorokban. Saját talkshow-ja is volt, a nevével fémjelzett Claudia show 2002-ben indult, majd Folytassa, Claudia néven tért vissza 2003-ban.

Liptai Claudia a Szomszédokban még vörös hajjal mutatkozott (Fotó: MTV)

A Nagy Duett 2025-ös évada nagy visszatérés volt számára, ugyanis hét év után vezetett újra élő műsort, bár ebben az időben is feltűnt néhány műsorban. De említhetjük még a Sztárban Sztárt, ahol évekig zsűriszékben ült – 2016-ban a negyedik évad közepén terhessége miatt távozott a zsűriből, helyét Ábel Anita vette át.

Időközben tehát kétszeres édesanya is lett, ám a jelek szerint sem ez, sem az idő múlása nem igazán fog rajta. Bár lényegében műsorról műsorra megújult, fiatalosságát máig megőrizte a tavaly kerek szülinapot, 50. életévét ünneplő műsorvezető.

