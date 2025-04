„Engedjétek el egymás kezét” – Kulcsár Edina aggasztó hírt kapott, G.w.M-ről van szó

– áll a számmisztikai portál által írt elemzésben.

Hozzátennénk persze, hogy az ilyen jellemzéseket, jóslatokat nem érdemes készpénznek venni és rágódni sem érdemes miattuk.

Kulcsár Edina és G.w.M kapcsolata messze nem idilli a számmisztika szerint (Fotó: www.szammisztika.hu)

A lényeg, hogy ők ketten tudják: van közös jövőjük.

Kulcsár Edina nem örülhet, Kordáék annál inkább

Kulcsár Edinával ellentétben Kordáék a számmisztika szerint is elválaszthatatlanok / Fotó: Szabolcs László

Természetesen arra is kíváncsiak voltunk, mindig ugyanazt az eredményt adja-e ki a kalkulátor, ezért próbát tettünk az ország egyik legnépszerűbb házaspárjával is. Izgatottan pötyögtük be a gépbe Korda György és Balázs Klári (eredeti) neveit, valamint a születési dátumokat, és csodák csodájára száz százalékos egyezés lett az eredmény az ő esetükben.