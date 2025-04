Kovács Lázár húsvéti menüjétől összefut a nyál a szánkban

Kovács Lázár húsvéti menüjétől összefut a nyál az ember szájában. A gasztro-zseni ismét érdekes fúziót rak az asztalra, ráadásul kollégáival már tovább is gondolták azt és pizza formájában is elkészítettek. Lássuk, miről is van szó.

Kovács Lázár elmondta, mivel kényezteti családját húsvétkor (Fotó MW Archív)

Kovács Lázár narancsos-szegfűszeges-mézes-rozmaringos csülköt készít húsvétkor

A közösségi média felületeimen is elővettem egy régi-új eszközt, a kuktát. Ennek a főzőedénynek van egy olyan jó tulajdonsága, ebben főzés közben remekül bele tudnak a fűszerek préselődni a húsba. A kuktában egy narancsos-szegfűszeges-mézes-rozmaringos lében főzöm majd meg a csülköt. Így az ízek beleivódnak a csülökbe és fantasztikus lesz. Az amerikaiak már régóta alkalmazzák ezt a narancsos-szegfűszeges receptet pulykával, most ezzel készülök húsvétra, én is

– avatta be olvasóinkat Lázár Chef a húsvéti fogásába, amit a Svábhegyen álmodtak meg, a Jókai Klubban általuk üzemeltetett vendéglátóhelyen.

Érdekes ízvilágú csülökkel és annak a pizzára álmodott változatával is készül z ünnepekre (Fotó: Máté Krisztián)

A csapatommal kitaláltuk, hogy csináljuk meg ugyanezt pizzaként is. Jelentem, készen van: mézes, rozmaringos, csülöksonkás pizzáról beszélünk, amin van ananász is. Tudom, pizzára nem illendő ananászt tenni, de hát én nem vagyok olasz, megehetem. Épp a napokban teszteltük, valami fenomenális. Egyáltalán nem édes, nagyon kellemes ízvilágú, egyszerre sós és édes pizza lett, amit megbolondít a füstíz. A pizzatészta is kellemes, légies – elfogultság nélkül mondhatom, hogy bajnok

– mondta Kovács Lázár, akinek családja csodálatos hírt kapott a napokban.

Nagy a boldogság Kovács Lázár családjában (Fotó: MW_Archiv)

Kovács Lázár fia Amerikában folytatja

„Most igazából nem utazunk sehová, még nyáron sem. Majd nyár végén megyünk a tengerentúlra, mert a középső fiam, Bence felvételt nyert egy amerikai egyetemre. Ugye ő versenyszerűen vízilabdázik és a sporttal megpályázott egy egyetemet, ahonnan nemrég jött meg a levél, hogy sikeres volt a felvételije. Oda megyünk ki családostól, Bence beköltözik, berendezzük neki a lakást” – mesélte a büszke édesapa.