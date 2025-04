„Az utolsó” – Horváth Gréta bejelentése alatt valósággal felrobbant a kommentszekció

Nem túlzás azt állítani, hogy a fél ország várja a ma estét, ugyanis véget ér a TV2 nagysikerű műsora, a Farm VIP legújabb évada.

Rengetegen támogatják Horváth Grétát Fotó: Tv2

A nézők mellett a résztvevők is nagy izgatottak a dolgok alakulása miatt, Demcsák Zsuzsa nemrég például több fotót is megosztott egyfajta nosztalgiaként, ami kifejezetten szexisre sikeredett, most pedig a végjátékba bejutó, Horváth Gréta is reagált az eseményekre.

A feketehajú szépség a reality műsorvezetőjéhez, Demcsák Zsuzsához hasonlóan pikáns fotóval hívta fel a figyelmet az este fontosságára.

Az utolsó adás ma este a @tv2official @farmviptv2

- írta a fotóhoz, amely alatt szabályosan felrobbant a kommentszekció.

Mondani sem kell, hogy mindenki annak igyekezett hangot adni, hogy nagyon szurkolnak a sztármaminak, és ő volt a kedvencük a műsorban.

"Szorítok neked Gréta szuper voltál"

"Remélem te nyered"

"Nyerd meg Gréti! Abszolút megérdemled!"

"Nagyon várom, és szeretném ,ha te nyernél. Szorítok"

- írták mások mellett.