Farm VIP: Horváth Gréta meglepő vallomást tett a szövetségükről

A Farm VIP szereplők hétről hétre megbeszélik az addig történteket, a Farm, ahol éltünk című kibeszélő show keretein belül.

Farm VIP: Horváth Gréta szerint Aurelio szövetséges ötlete zseniális volt (Fotó: TV2)

Farm VIP 2025: Sokszor utólag vesznek észre ők is dolgokat a műsorban

A kibeszélő show péntek esti epizódjában természetesen szóba került Dávid Petra is, aki alaposan felforgatta a kedélyeket az utolsó adásban. Petrát ugyanis Aurelio próbálta átcsábítani a sárgákhoz, ami nem is volt sikertelen: Petra ugyanis kijelentette, hogy a sárgák felé húz, ami aztán óriási cunamit zúditott a nyakába. Aurelio egyfelől taktikai lépésnek szánta, hogy Petrát szövetségessé tegye, ugyanakkor Petra kihangsúlyozta, hogy a taktikai lépésen túl őszinte szimpátia alakult ki közöttük.

Petra a szövetséghez már csak utólag csatlakozhatott: a sárga csapat ugyanis korábban már a pajtában szoros egységgé kovácsolódott. A csapatok felbomlásával és az egyéni játék életbe lépésével értelem szerűen nem ment a lecsóba minden korábbi érzés, hiszen az egykori sárgák és pirosak szívében is az eredeti csapatszín dobogott. A pajtában létrejött szövetségben Aurelio, Pumped Gabo, Judie és Horváth Gréta, a sárgák „Mammacitá”-ja volt benne, ami egészen a csapatok összemixeléséig kitűnően működött.

Gréti a kibeszélő show-ban most kendőzetlen őszinteséggel bevallotta, hogy amikor a pajtából felköltöztek, nagyon félt, hogy Aurelio és Judie már nem fognak tudni ugyanúgy melléjük állni, mivel a pirosaknál töltött idő alatt esetleg megváltoztak a körülmények. Erről azonban szó sem volt, az újra egyesülés után mindannyian visszatértek a négyes szövetség alkotta brigádhoz, amelyhez Aurelio ötödikként próbálta Petrát bevonni. Gréti szerint az eredeti szövetség Aurelio-tól fantasztikus ötlet volt, amely kijelentés azért is meglepő, mert a pajtában töltött idő alatt Gréti volt a legbiztosabb pont a sárgák között, nem várt fordulat tehát, hogy ő is úgy gondolja: az Aurelio alkotta brancs szükséges volt a túléléshez.

Aurelio a kibeszélő show-ban elárulta: neki iszonyatosan magas az érzelmi intelligenciája, így mindig tudja, hogy emberileg mi a megfelelő lépés, ezért is érezte meg azonnal, hogy Petra ki volt közösítve.