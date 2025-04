„Ez egy elég bizarr adomány, de…” – kórházi fotóval jelentette be a megdöbbentő hírt Horváth Éva

Ahogy arról a Bors korábban már beszámolt, Horváth Éva hónapokkal ezelőtt súlyos motorbalesetet szenvedett Balin, a sztármamiról azóta is egymás után érkeztek a rossz hírek.

Horváth Éva Fotó: Markovics Gábor / Markovics Gábor

Már rögtön a hazaszállítása során újabb sérüléseket szenvedett, így itthon azonnal újra kórházba szállították, ahonnan négy hónapig ki sem engedték. Horváth Éva a bentléte során féltucat műtéten esett át, mire a heteken végre hazamehetett.

Horváth Éva fontos döntést hozott

Most azonban ismét egy kórházi fotóval jelentkezett be az egykori szépségkirálynő, szerencsére azonban gyorsan kiderült, hogy nincs miért aggódni, ugyanis továbbra is otthon lábadozik, azonban egy igen érdekes felajánlást tett. Kiderült ugyanis, hogy a még a Balin a lába szerelt, majd itthon lecserélt lábrögzítő keretét szeretné eladományozni. Erre pedig nyomós oka van.

"Amit a kezemben láttok az az első fixateur ( külső rögzítés) , amit még Balin szereltek a lábamba. Azóta kicserélték és megkaptam azt, amit jelenleg láttok. Az orvosok már a megérkezésemkor a csodájára jártak, hogy mennyire modern a balinéz keret. A különbséget én csak akkor értettem meg amikor nem tudtam megemelni a lábamat, mert annyira nehéz volt az új fixateur"

- írta bejegyzésében Horváth Éva.

Végezetül pedig elmondta:

Eredetileg egy absztrakt szobrot szerettem volna építeni belőle, de egy gyereknek vagy egy idős embernek sokkal hasznosabb lesz. Bizony ez egy elég bizarr adomány, de bízom benne, hogy egy picit megkönnyíti az új tulajdonosa felépülését.

A bejegyzéshez csatolt fotót itt meg is nézheted: