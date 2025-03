A vízparti képek kórházira cserélődtek: Minden, amit Horváth Éva kálváriájáról tudni lehet

Horváth Éva erőre kapott

Nincs minden nap borús felhő az égen, Éva egyik nap úgy döntött, követői tanácsát kéri ki, mivel üthetné el az időt, így talált rá egy rendkívül hozzá passzoló tevékenységre. Horváth Éva Instagram-oldalán rengeteg üzenetet kapott, amiért borzasztóan hálás, hiszen sok erőt ad neki.

Nagyon sok hasznos üzenetet küldtetek nekem és a választásom végülis a természetgyógyászatra esett. Van egy alapmodul, illetve egy másik egészségügyi alapmodul, amiket el kell sajátítanom ahhoz, hogy fitoterapeuta legyek, vagyis gyógynövényekkel szeretnék foglalkozni

– mesélte akkor Éva.

A sztáranyuka menet közben rengeteg műtéten esett át, sokszor jelentkezett be az operációk előtt, vagy épp utána, de olyan is előfordult, hogy elhalasztották a beavatkozását. Annyiszor műtötték már, hogy mint mondja, szinte úgy jár a műtőbe, mint más a közértbe. Éva a karácsonyt is kórházban töltötte, de azóta már megesett olyan is, amikor nemrég még látogatni sem lehetett, az influenzajárvány miatt ugyanis karantén alá vonták a kórházat. Bár ez az időszak szerencsére nem tartott sokáig, a történetnek még közel sincs vége.

Horváth Éva férje és gyerekei is megsínylik

Február 14-én egy újabb rossz hírt közölt az egykori tévés: műtétje után elölről kezdi a gyógytornát. „Köszönöm, hogy ennyien szorítottatok, és hogy mi történik a műtét után?

Ahogy látjátok, ilyenkor minden kezdődik elölről. A gyógytorna, mert nem tudok még ráállni, épphogy csak egy picit tudom a talajhoz érinteni a lábam.

De bízunk benne, hogy ez egy pár nap múlva megváltozik. Én megteszek érte mindent. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok velem.”

Horváth Éva joggal érezheti, hogy rájár a rúd, egészségügyi gondjai ugyanis alaposan próbára teszik a türelmét és a családi életét is, hiszen több mint három hónapja kórházban van. Bízunk a legjobbakban és mihamarabbi felépülést kívánunk Évának!