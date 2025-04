Hajdú Péter perel: „Ez vérlázító, de tudjuk, ki tette”

Hajdú Péter számára akár zökkenőmentesen is alakulhatott volna az idei húsvét, de egy kommentelő bezavart a tojáskeresős, locsolkodós, sonkázós jó hangulatba. A hazugságok, fél- és dezinformációk melegágyának is tekinthető Redditen ugyanis az ünnepi hétvégén kezdett terjedni egy videó, melyen két kisgyerek, nem éppen megfelelő módon bánik, egy tőlük menekülni igyekvő élő nyúllal. A videó hamar körbeszaladt az egyébként jogosan háborgó tömegeken. Ezt a hullámot pedig meglovagolta egy kommentelő, aki feltehetően nagyon nem szíveli Hajdú Pétert, akinek posztjából az is kisejlik, hogy nem először akadt már dolga a netes bajkeverővel, akinek ráadásul a kiléte sem ismeretlen számára. Az ismeretlen haragos azt állította, hogy a felvételek a műsorvezető törökbálinti bisztrójában készültek, vagyis ott és szervezetten történt az egyértelmű állatkínzás.

Hajdú Péternél éppen húsvétkor telt be a pohár (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter: „Nemcsak ízléstelen rágalom, hanem szándékos hitelrontás is!”

Nos a bejegyzés és a valóság között annyi átfedés van, hogy húsvét hétvégéjén valóban voltak családi programok Hajdú Péter bisztrójában, de az ott készült videó tanulsága szerint a gyerekeknek csak felelős felnőtt felügyeletével nyílt lehetőségük nyuszik simogatására, illetve megjelent a bulin a gyerkőcök húsvéti kedvence, Bing nyuszi is. Hajdú Péter Facebook-oldalán egy veretes posztban reagált az éttermét ért vádra. „Megdöbbentő és vérlázító! A Redditre valaki feltett egy videót, ahol két kisfiú nem megfelelően bánik a nyulakkal. A kifotózott képen látszódik, hogy a videó a szabadban, feltehetően egy tanyasi környezetben készült, a videó további részében még a ház is látszik.”

Az egyik kommentelő - tudjuk, hogy ki! - hozzászólt és összefüggésbe hozta éttermünkkel, a Like Bistróval!

„Ami nemcsak ízléstelen rágalom, hanem szándékos hitelrontás is! Az ügyben a holnapi nap folyamán megtesszük a feljelentést! Micsoda emberek vannak, döbbenet!” – fogalmazott a Beköltözve Hajdú Péterhez műsorvezetője.