Hajdú Péter családi titkokról rántotta le a leplet

A Frizbi TV műsorvezetője számára a húsvét mindig is többet jelentett egyszerű ünnepnél – már gyermekként is fontos szerepet töltöttek be az életében a hagyományok, a családi együttlétek, a locsolkodás és a finom falatok. Most, háromgyermekes édesapaként különösen fontosnak tartja, hogy továbbadja ezeket az élményeket. Hajdú Péter a menyasszonyával, Láng Eszterrel közösen azon dolgoznak, hogy a kisfiuk, Domi is megtapasztalhassa a húsvét varázsát, és mosollyal az arcán élvezhesse a hétvégi családi programokat.

Hajdú Péter és Láng Eszter varázslatossá teszik Domi húsvétját (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

„Gyerekkoromban otthon a karácsony és a húsvét voltak a legfontosabb ünnepek. Keresztény, vallásos családban nőttem fel, és mindig elmentünk a körmenetre; Gödöllőn laktunk, de ilyenkor Vácra jártunk misére. Miután hazaértünk, következett a klasszikus húsvéti sonkás vacsora. Ez a hagyomány a mai napig él nálunk, csak most már a törökbálinti templomba megyünk, és utána anyukámnál van a sonkavágás” – kezdte a hot! magazinnak Péter.

„Nagypénteken mindig tartjuk a böjtöt, csak a szombati mise után eszünk húst. Gyerekként persze a tojáskeresést és a húsvéti nyuszit vártam a legjobban, meg persze a locsolkodást: a gödöllői lakótelepen szinte házról házra jártunk. Egyszer még versenyeztünk is, hogy ki gyűjt több pénzt; na, ott volt az a pont, amikor rájöttem, hogy ez már kínos! Ugyanis idegenekhez is becsöngettünk, és akkor éreztem, hogy ez már nem az igazi. Úgyhogy onnantól maradtam a családnál. Most meg már felnőttként is nagyon szeretem a húsvétot, egyrészt a hagyományok miatt, másrészt meg tavaszi gyerek vagyok, áprilisban születtem, úgyhogy nekem ez a hónap mindig különleges.”

A tojáskeresés már hagyománynak számít (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Hajdú Péter barátnője Eszter családi hagyományt teremtett

A műsorvezető menyasszonya, Eszti számára is különleges jelentéssel bír a húsvét, hiszen a gyerekkorából rengeteg szép emléket őriz az ünnepről. Az édesanya már tavaly eldöntötte, hogy szeretne saját hagyományokat kialakítani a kis­fiuk számára, hogy a hároméves Dominak varázslatossá tegye ezt az időszakot.

„Az én időmben még nem volt akkora divat a tojáskeresés, mint ma, de a húsvéti nyuszit annál jobban vártuk; mindig hozott valami ajándékot, úgyhogy ez különleges ünnep volt számomra. Kislányként a locsolkodás is igazi hagyomány volt nálunk: jöttek a fiúk, mi meg vártuk őket szépen feldíszített tojásokkal. Ma ez egy kicsit háttérbe szorult, legalábbis a mi családunkban. Peti sem ment még el például lo­csol­ko­dó­kör­út­ra, de ki tudja, lehet, hogy néhány év múlva Do­mi­val együtt egyszer felkerekednek. Szerintem nagyon fontosak az ünnepi szokások, ezért már tavaly elindítottunk egy saját családi hagyományt: tojáskeresést szerveztünk Do­mi­nak, ami annyira jól sikerült, hogy idén is biztosan megismételjük” – mesélte Eszti.