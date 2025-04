Ferenc pápa: Hajdú Péternek személyes kötődése volt az elhunyt egyházfőhöz

2013-ban, az egyik első nyilvános miséjére kimentünk a Vatikánba és a szerencsének köszönhetően az első sorból láthattam őt, ahogy elhaladt a pápa mobillal előttünk, akkor volt köztünk szemkontaktus. Ezt meg is tudtam örökíteni egy fotón, azt tettem ki az oldalamra búcsúzóul. Nekem azért jelent sokat, mert az én keresztapám római katolikus pap volt, személyesen is ismerte II. János Pál pápát, több relikviája is volt tőle. Ezért én II. János Pál pápát is meggyászoltam és most Ferenc pápát is. Ma elmentem a templomba és elmondtam egy imát a lelki üdvéért!