Farm VIP - Dávid Petra: „Lehet, bátortalan vagyok, de áruló és gerinctelen nem”

A Farm VIP pénteki adásában Dávid Petra kerül célkeresztbe, akitől az egykori sárga és piros csapattagok is számonkérik hovatartozását. Petra nem hogy nem úgy reagál, ahogy azt néhányan elvárták volna, de gyakorlatilag olyan, mintha kívülállóként szemlélné az eseményeket.

Farm VIP: Dávid Petrát alaposan számonkérték (Fotó: Tv2)

Farm VIP 2025: Petra körül kirobbant a balhé

Dávid Petra úgy véli, ha olyan jó dolga lett volna a pirosaknál, eszébe nem jutott volna átpártolni. „Én azt éreztem, hogy nem tudok senkiben megbízni. A sárgák részéről éreztem némi nyitottságot az irányomba, de őszinte kapcsolódást nem.

Az a szimpátia viszont, ami Aurelioval kialakult közöttünk, igazi volt. Nyilván mindkettőnk részéről volt benne egy taktikai alap, de maga a szimpátia őszinte volt. A piros csapat ezzel szemben nem tudta megérteni azt, hogy én milyen vagyok, ami tudom, hogy az én hibám is, mert nem tudom rendesen kifejezni az érzéseimet

- vallja Petra, aki nagyon sok esetben leblokkol stresszhelyzetben. „Hiába próbálom higgadtan elmondani, hogy mi van bennem, nem tudom igazán, csak ülök hülye fapofával és mosolygok.

Azért, mert nem nyomatékosítom erővel a gondolataimat, attól még vannak érzéseim. Lehet, hogy bátortalan vagyok, de nem vagyok se áruló, se gerinctelen. Nem tudom, mi lett volna a megfelelő reakció a részemről: Ha felpattanok? Vagy rájuk üvöltök, hogy nincs jogotok így beszélni velem? Nyilván okkal csináltam, amit csináltam, és igenis van gerincem, mert következetes voltam. De nem azért mosolygok, mert nem fáj, hanem azért, mert nem tudok mit kezdeni a helyzettel.

A lavinát Csanád indította el a kérdéseivel (Fotó: TV2)

Farm VIP szereplők: Mindenki Petrára mutogatott

Petra őszintén úgy gondolja, hogy a Farmon mindenki megkedvelte egymást, hiszen össze voltak zárva és ő is - a mai napig - kedveli csapattársait. „Azért amikor nálam tíz évvel idősebb és érettebb férfiak körbevesznek, akkor nem tudok rendesen kiállni magamért. Hogyan is tudhatnék, amikor ennyivel tapasztaltabbak is, többen már egy csomószor voltak realitykben, pontosan tudják, hogy mit kell csinálni. Nekem ez a második műsor, amiben szerepelek.

Iszonyatosan fájt, ami történt, az egész Leo és Aurelio-ügy, rosszul esett, hogy nem hittek nekem. Nem tudom, mikor sírtam utoljára annyit, amennyit azokban a napokban. Nyilván volt taktika abban, hogy jóban lettünk Aurelioval, de mindezek mellett úgy csinált a csapatom, mintha nem lennék egy szerethető ember. Hogy én csak egy taktikailag hasznos személy vagyok, aki feláldozható. Itt nem csak »két simogatásról« volt szó, ahogy Leó mondta, hanem érzelmi támogatásról, egész pontosan annak hiányáról.