Összetört a gyásztól a sztáranyuka, meghalt a tavaly májusban született kislánya

Hétfő este elhunyt Hannah Campbell tiktokker kislánya. Elliana 2024 májusában látta meg a napvilágot, de egy olyan genetikai betegségben szenvedett, amely a bőr felhólyagosodását okozza. Mindössze két hetes korában diagnosztizálták nála a ritka kórt. Édesanyja tehetetlennek érezte magát. Augusztusban így beszélt arról a pillanatról, amikor az orvosok közölték vele a lesújtó hírt:

Elhunyt a sztáranyuka kislánya, mindössze 10 hónapos volt Fotó: Marc Ignacio / Unsplash.com (illusztráció)

Szívszorító volt. Nagyon rossz volt hallani, hogy valószínűleg nem éli túl élete első évét.

Szeretbe burkolózva elhunyt

Az amerikai sztáranyuka azóta a TikTok segítségével hívta fel az emberek figyelmét a ritka betegségre. Az egyik videójában még azt is megmutatta a követőinek, hogyan kötözte be lánya fülét és hogyan kezelte a hólyagokat a testén. A minap azonban megrázó hírrel jelentkezett be:

Elliana békésen elhunyt, szeretetbe burkolózva. Nem tudom, mit csináljak magammal. Összetört a szívem és dühös vagyok

- fogalmazott a közösségi oldalán Hannah, aki azt írta, hogy a betegség "ellopta" tőle a gyermekét.

A gyászoló édesanya azt is elárulta, hogy a kislány teste néhány nappal a halála előtt már világosodni kezdett. Alig nyitotta ki a szemeit, nem evett szinte semmit, és alig tudott már sírni is.

Az Egyesült Államokban évente körülbelül hárommillió embernél diagnosztizálják az úgynevezett epidermolízis bullózát. Nincs rá gyógymód, de az enyhébb formái kezelhetőek - írja a The Sun.