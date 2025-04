Pamela Bach 62 évesen vetett véget életének. Saját otthonában fejbe lőtte magát, búcsúlevelet nem hagyott. A temetésén David Hasselhoff nem jelent meg. A Baywatch sztárja és ő 17 évig voltak házasok.

David Hasselhoff nem jelent meg exfelesége temetésén (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

David Hasselhoff kihagyta Pamela Bach temetését

Pamela Bach öngyilkos lett 62 éves korában. A tragikus haláleset az egész családot megrázta. David Hasselhoff még szívszorító üzenetet is posztolt. A 72 éves egykori Baywatch sztár azonban a TMZ hétfői jelentése szerint mégsem volt jelen a Bel Air Presbiteriánus templomban tartott szombati szertartáson. A gyászszertartáson mintegy 150 ember rótta le tiszteletét. David Hasselhoff és Pamela Bach két közös lánya is jelen volt, ők beszédet is tartottak. Továbbá Pamela Bach két testvére, Penny és Cathy is. Az esemény egyik legmeghatóbb pontja pedig az volt, amikor diavetítést tartottak Pamela Bach életéről.

David Hasselhoff és Pamela Bach 17 évig voltak házasok

David Hasselhoff és Pamela Bach 1985-ben ismerkedtek meg a Knight Rider című sorozat forgatásán. Ám ekkor még mindketten párkapcsolatban voltak. Pár év múlva azonban, mikor szingliként újra találkoztak, azonnal elkezdtek randizni. 1989-ben össze is házasodtak és 17 évig éltek együtt. Eközben két gyermekük született. 2006-ban azonban elváltak. Pamela Bach kibékíthetetlen ellentétre hivatkozva adta be a válókeresetet, de az igazság az volt, hogy nem bírta elviselni David Hasselhoff alkoholizmusát. A válás nagyon csúnyára sikeredett. Pereskedtek a gyerekek felügyeleti jogán és a házastársi támogatás miatt is, így a jogi harc egészen 2017-ig húzódott el.

Pamela Bach egészségügyi és pénzügyi gondokkal küszködött halála előtt

David Hasselhoff exfelesége a válás miatt pénzügyi gondokkal küzdött, azt sem tudta, hogyan tartsa el magát. Ráadásul egészségügyi problémái egyre csak tetőztek a 2003-as motorbalesete óta. A halála előtt pedig már csak bottal járt és barátjának, Andrea Canningnek rengeteget panaszkodott:

Hajléktalan leszek és ki kell költöznöm ebből a házból.

Búcsúlevelet nem hagyott, így nem tudjuk meg pontosan miért döntött így. De valószínűleg egészségügyi és pénzügyi problémái felemésztették. Két lánya, Hayley és Taylor, valamint unokája, London gyászolják.