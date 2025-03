Pamela Bach egészségügyi és pénzügyi gondokkal küszködött halála előtt

David Hasselhoff exfelesége öngyilkosságba menekült néhány napja. A színész és családja gyászolnak és próbálnak rájönni, hogy mi lehetett az oka annak, hogy az egykori színésznő saját kezűleg vetett véget az életének. Andrea Canning szerint Pamela Bach egészségügyi és pénzügyi nehézségekkel küzdött az utóbbi időben és ez okozhatta halálát. A rendőrség nem talált búcsúlevelet, a család azóta sokkos állapotban van.

Pamela Bach egészségügyi problémákkal küzdött (Fotó: Henry McGee / MediaPunch / Northfoto)

Pamela Bach már egy ideje nem volt önmaga

Egy interjúban barátnője, Adrea Canning azt nyilatkozta a People-nek, hogy Pamela Bach az utóbbi időben többféle nehézségekkel is küzdött. Egészségügyi problémákkal és pénzügyi gondokkal.

Amikor utoljára láttam, bottal járt. Nem az a Pamela volt, akit én ismertem.

Állítása szerint Pamela Bach nehezen épült fel a korábbi motorbalesetéből.

Egészségügyi problémái és anyagi gondjai voltak

2003-ban még az akkori férje, David Hasselhoff és ő motorbalesetet szenvedtek. Pamela Bach hónapokig feküdt az intenzíven és gyógyult. Ráadásul ennek következményeképp később ízületi gyulladást diagnosztizáltak nála, amiből viszont már nem tudott teljesen felépülni.

Andrea Canning állítsa szerint anyagi nehézségekkel is küzdött, ami pedig akkor kezdődött, amikor elvált a Baywatch sztárjától, David Hasselhoff-tól. A válásuk nagyon csúnyán zajlott, rengeteg egyet nem értést kellett rendezniük. Pamela Bach aztán nem is volt elégedett az anyagi megállapodással és még 2017-ben is a házastársi támogatáson pereskedett volt férjével. Az anyagi gondok miatt rengetegett panaszkodott barátjának, Canningnek. Azt hajtogatta, hogy:

"Hajléktalan leszek és ki kell költöznöm ebből a házból."

Bár ez soha nem történt meg, Pamela Bach mégis mindig ettől rettegett.

Pamela Bach és David Hasselhoff válása sokáig húzódott (Fotó: ALAIN ROLLAND / MAXIMA PROD / BESTIMAGE / Northfoto)

Ezt leszámítva mindig pozitívan állt a dolgokhoz

Andrea Canning szerint Pamela Bach mindezek ellenére nagyon pozitívan állt az élethez, jó volt a közelében lenni. Mindig vidám volt és olyan volt, mintha az évek alatt egyre csak kedvesebb lenne.

Vicces, minél tovább ismertem őt, annál kedvesebb lett. Mintha minden egyes év után egyre kedvesebb és kedvesebb lett volna. Nem tudom, mi változott, nem tudom.

A család döbbenten áll a történtek előtt

Pamela Bach halála mindenkit sokkolt. Lánya, aki megtalálta otthonában, hisztérikus állapotba került és képtelen feldolgozni édesanyja halálát. Még volt férje is megrökönyödve áll az exfelesége halála előtt és nem érti, hogy történhetett ez. Búcsúlevelet nem hagyott a színésznő, így soha nem derül ki, hogy miért tette ezt. De egy biztos, most mindenkinek időre van szüksége, hogy feldolgozza ezt a tragédiát.