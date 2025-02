Rémhír terjed Bodrogi Gyuláról: Itt az igazság!

Szerencsére, Bodrogi Gyula megőrizte a humorérzékét, így képes nevetni még a róla megjelenő legdurvább hazugságon is. A legfrissebb címe így hangzik: „Búcsú Bodrogi Gyulától! Többé már nem láthatjuk színpadon”. A portál ezután Bodrogi Gyula korábbi megszólalásaiból összeollózott egy katyvaszt. Még arra sem figyeltek, hogy az egyik idézetben éppen a Kossuth – és kétszeres Jászai Mari-díjas legenda fejezi ki reményét arra vonatkozóan, hogy hamarosan újra színpadra léphet a december végén bekövetkezett balesete után.

Bodrogi Gyula már készül a visszatérésre (Fotó: Markovics Gábor/hot! magazin)

Bodrogi Gyula visszatérése már a küszöbön áll

A Bors arra kérte Bodrogi Gyulát, hogy maga öntsön tiszta vizet a pohárba. – Teljes mértékben gyógyulásra fogtam magam és egy cseppet sem szeretném, ha a balesetem következménye, valami végleges lenne.

Nyugodtan mondhatom, hogy javuló félben vagyok.

– Hamarosan elérem majd a vágyott szintet és ezt nem csak én vélem így, de az orvosaim szerint is megvan erre minden esélyem. Mindent el is követek a gyógyulásom érdekében, ahogy ezt teszi a gyógytornász is, aki rengeteget segít nekem. Persze az igaz, hogy a folyamat lassabb, mintha egy fiatalember lennék, de türelmem az van, ahogyan elszántságom is – kezdte lapunknak Bodrogi Gyula, majd elárulta, pontosan hol is tart most a felépülésben.

A kamuhírekre szakosodott portál most Bodrogi Gyulát vette célba Fotó: Facebook

Bodrogi Gyula balesete lassan már a múlté

– A helyzet az, hogy járókerettel már tudok közlekedni a lakásban. Hamarosan jöhet a bot, aztán pedig huss, vissza a régi kerékvágásba. Addig is rengeteget olvasok, hiszen van mit behoznom ezen a téren és persze átnézem a dolgaimat, vagyis készülök a visszatérésre.

Merthogy nem búcsúztam el a színpadtól és eszemben sincs ilyesmit tenni!

– jelentette ki határozottan a színészóriás, majd egy kéréssel fordult azokhoz, akinek nincs jobb dolguk, mint álhíreket kreálni róla, vagy másokról. – Ha van rá módjuk, kérem, engem keressenek meg, hiszen folyamatosan elérhető vagyok és még csak nem is harapok! Ha pedig lehet még egy kérésem, inkább szorítsanak nekem, hogy mielőbb, teljesen felépüljek! – fogalmazott Bodrogi Gyula, aki úgy véli, még két-három hét és fontolóra veheti a visszatérést.