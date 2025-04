Így van most Bodrogi Gyula: Nem tudok fájdalom nélkül lenni

Kilencvenegy éves lesz a Kossuth-díjas színművész, akit még december végén baleset ért, és csonttörést szenvedett. Azóta Bodrogi Gyula állapota szerencsére folyamatosan javul, a teljes felépülésben többen is segítenek neki, köztük Bodrogi Gyula fia, Ádám, aki mellette áll a hétköznapokban.

Bodrogi Gyula balesete után a gyógyulás útjára lépett (Fotó: hot! magazin archív)

„A szerkezetem a kisujjamtól a fejem búbjáig teljesen jó.”

A jobb combom feletti rész még fáj, mivel ott estem rá, és ott tört el a csont, de gyógytornászok segítenek a regenerálódásban.

„Sajnos nem tudok fájdalom nélkül lenni, a menés, a guggolás és az egyensúly megtartása nehezen megy, de Nellike, a gyógytornászom rengeteget segít. Javulok, de nem úgy, mint régen, noha a közérzetem teljesen jó, csak ne kelljen a fájdalomra gondolni!” – kezdte Bodrogi Gyula a hot! magazinnak.

Bodrogi Gyula újra belevetette magát a színházi életbe

A nemzet színésze már a világot jelentő deszkákra is visszatérhetett. Jelenleg több darabban is megnézheti a közönség, és a legutóbb bemutatott darabja próbafolyamatain és a premierjén is láthattuk.

Bodrogi Gyula már szeretne visszatérni imádott hobbijához (Fotó: hot! magazin archív)

„Nagyon hiányzott már a színház, de érdekes módon a közönség még jobban. Szerencsére a kihagyás után hamar visszarázódtam, és a kol­lé­gáim nagyon rendesek és együttérzőek voltak, abszolút beleszerettem újra az egész folyamatba, amíg egy darabot a próbától a színpadra viszünk.”

A színház benne van az emberben, nem tudja elfelejteni: ott nincs hűtlenség vagy hűség, fájós vagy nem fájós láb, menni kell.

„Azt vallom, két összetevő nem hiányozhat a színházból: a közönség és a színész. Annyit már sajnos nem tudnék játszani, mint régen, de szerencsére remek váltótársaim vannak, és olyan szerepeket kapok, amikben nincs nagy mocorgás!” – tette hozzá a művész.

Bodrogi Gyula nincs kibékülve a korával

Tavaly, amikor Bodrogi Gyula kora kerek szám volt, azt nyilatkozta magazinunk, hogy utálja kimondani azt, hogy 90 éves. Ez egy év elteltével sem változott, most pedig elmondta, miért nincs kibékülve ezzel a számmal.

„Még jobban utálom, hogy 91 éves vagyok! Pontosan tudom és felfogom, de matematikailag túl soknak tartom. Szeretnék akár 200 évig is élni, de sajnos nem lehet.”

Belül 50 évesnek érzem magam.

„A kerek évszámokat mindig megünnepeljük, amennyit bírunk. Most is lesz ünneplés, de nem akkora. A vadászokkal is szeretnénk majd koccintani, de a törés óta sokkal óvatosabban mozgok: az orvosok tanácsára csak szépen, lassan, fokozatosan térhetek vissza a szeretett hobbimhoz” – mondta Bodrogi Gyula.