Berki Mazsi: A húsvét számunkra a gyerekekről szól

Négy napon át leszünk ott, lesz tojásfestés, húsvéti muffin díszítés, titokzatos tojáskeresés, kézműveskedés és még mini diszkó is. Emma most már elég nagy ahhoz, hogy megmaradjanak az emlékeiben ezek a programok. Tavaly is itt voltunk, és olyan jól éreztük magunkat, hogy már-már azon gondolkodtam, hogy oda is költözünk