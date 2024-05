„8 hónap” - elbűvölő pillanatfotón mutatta meg kisfiát Dallos Bogi

Ahogy arról már beszámoltunk Puskás-Dallos Bogi és Puskás-Dallos Peti még tavaly szeptember elején jelentették be az örömteli hírt, miszerint megszületett a kisfiúk, Ábel. Így a zenész házaspár szülőkké vált.„”

Aranyos fotót mutatott kisfiáról Dallos Bogi Fotó: Szabolcs László

A csinos énekesnő korábban már több fotót is mutatott a gyermekéről. Puskás-Dallos Bogi a legutóbbi pillanatfotó után most egy újabb elkapott képet tett közzé az Instagram oldalán, ám ennek most különleges jelentősége van. Ugyanis Ábel a kedden lett 8 hónapos.

8 hónap

- írta a bejegyzésében Puskás-Dallos Bogi, a fotón pedig az látható, amint a büszke anyuka a karjaiban tartja a kisfiát.

Mutatjuk a tündéri képet: