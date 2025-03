A 39 éves Dr. Zimány Linda vallomása: „Hazudnék, ha nem gondolkodnék az elmúláson”

Évek óta a legközelebbi barátai társaságában és külön a családjával is ünnepel Zimány Linda, aki március 29-én töltötte be a 39-et.

Zimány Linda jövőre már kerek évszámot ünnepel Fotó: Tárczy Eszter/hot! magazin

Zimány Linda kora miatt nem aggodalmaskodik

A csinos jogász elmondása szerint régen fontos volt számára az, hogy nagy feneket kerítsen a születésnapoknak, de ez az évek alatt megváltozott.

Szerintem természetes, hogy a korral az ember másra vágyik, inkább a hozzá legközelebb álló emberek társaságára, hiszen máshova kerül a fókusz, és más lesz fontos.

Inkább az, hogy azok vegyenek körül, akik jóban és rosszban az ember körül vannak. Jövőre kerek évszámot ünneplek, de egyelőre nem gondolok rá, hiszen egy év alatt annyi minden történhet. Azt szoktam mondani, hogy az életemben egy év az legalább öt, ha a történéseket nézem! Viszont biztosan tudom, hogy eddig minden évnek megvolt a maga újdonsága, tanítása és fejlődése az életemben, és minden évet imádtam a maga jó és rossz történéseivel is” – kezdte Linda a hot! magazinnak.

Az influenszer szerencsésnek tartja magát amiatt, hogy izgalmakkal teli élete van, és hálás a sorsnak azért, hogy ezt élheti. Ettől függetlenül néha elmélkedik az idő múlásáról.

„Hazudnék, ha nem gondolkodnék a koron vagy az elmúláson. Szerintem egészséges szinten ez mindenkit foglalkoztat.

Az idősödést egy privilégiumként fogom fel a mai világban.

Nyilván szeretnék még sokáig egészséges testben élni egészséges lélekkel, ezért pedig mindent megteszek, hiszen egy életünk és egy testünk van, amire vigyázni kell. De tetszik, hogy a mai világban már nincs lehetetlen, és mindenki megtalálhatja a módját minden korban, hogy a legjobban érezhesse magát a bőrében. Nekem is kicsit többet kell foglalkozni magammal, mint húszéves koromban, de ez mindig is az életem része volt. Szerencsére jó genetikát örököltem a szüleimtől, de odafigyelek magamra, mert a jó genetikát is le lehet rombolni. Ezért rengeteget edzek, figyelek arra, hogy mit eszem, és az egészségemet illetően a megelőzésre fókuszálok” – árulta el a jogász.