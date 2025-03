Megtaláltuk: ebbe a méregdrága luxushotelbe bújt el a várandós Vajna Tímea

Fenekestül felfordult az utóbbi időben Vajna Tímea élete! Az Amerikában élő üzletasszony február végén jelentette be, hogy dupla áldás érkezett az életébe: nem elég, hogy kisfia született egy béranyától, hosszú éveken át tartó küzdelmet követően végül sikerült teherbe esnie, így hamarosan már kétszeres anyukának mondhatja magát.

Vajna Tímea meseszép helyen készül arra, hogy kétszeres anyuka legyen Fotó: Mediaworks Archív

A 2019-ben elhunyt világhírű filmproducer, Andy Vajna özvegye már túl volt 15 hormonstimuláción, 17 műtéten, továbbá már meggyászolt négy elvesztett babát. Amikor azonban már feladta volna a reményt, hogy édesanyává válhat, akkor megtörtént a csoda, amit Timi az Instagramon dupla áldásnak nevezett.

„Szinte ikrek lesznek. Remélem, jó testvérekként majd szépen eljátszanak egymással, és nem lesz köztük testvérféltékenység. Az biztos, hogy mire világra hozom a második kisbabánkat, addigra profi leszek, mert a kisfiamnál mindent megtanulok az újszülöttekről” − írta lelkesen Palácsik-Ráthonyi Tímea. Azóta az is kiderült, hogy idősebb gyermeke a Ben nevet kapta, még pedig azért mert sokat imádkoztak, hogy a baba minél tovább bent maradjon.

Vajna Tímea kislányt vár, férjével, Ráthonyi Zoltánnal pedig most úgy döntött: egy kicsit megszökik a világ elől. A választott helyszín igencsak ismerős lehet a számára, hiszen ugyanabban a luxushotelben szálltak meg, ahol tavaly a világraszóló esküvőjüket tartották. Egészen pontosan a Montecitóban található Rosewood Miramar Beach Hotelben pihennek, ahol Timi napozás közben az egyre kerekedő pocakját is megmutatta.

A várandós Vajna Tímea Fotó: Instagram

Sőt, a két fiút, Zoltánt és a kis Bent is lencsevégre kapta.

Vajna Tímea büszkén mutatta meg férjét és kisfiát, Bent (Fotó: Instagram)

Vajna Tímea igazi luxusban készül kislánya születésére

No de mégis mennyi az annyi? – teszi fel magának jogosan a kérdést a sok netező.

Ebben a luxuskomplexumban pihen Vajna Tímea (Fotó: www.rosewoodhotels.com)

Arról a Ripost már beszámolt, hogy a Miramar Rosewood Beach Hotelben tartott tavalyi esküvő is igencsak boros árú volt, így a mostani vakáció alatt is mélyen a zsebébe kellett nyúlnia az álompárnak.

A Bors számolgatott egy kicsit, és arra jutottunk, hogy egy óceánra néző, különálló luxusház egy éjszakára két főnek valamivel több mint 1 millió forintnak megfelelő összegbe kerül, de egy "sima" szoba is 600 ezer forintnál kezdődik, igaz, ebben már a fejedelmi reggeli is benne van. A kis Ben tartózkodásáért vélhetően nem kell fizetni, hiszen még nagyon pici, de a több napig tartó pihenés így is több milliós tétel lehet, forintba átszámolva.