Hatalmas bejelentést tett Lékai-Kiss Ramónával kapcsolatban a TV2, új fejezet kezdődik

Nemrég bejelentette a TV2, hogy érkezik a Lakásvadászok című műsor, ami a csatorna szerint "izgalmas bepillantást enged a hazai ingatlanpiac rejtelmeibe, miközben szórakoztatóan mutatja be a lakásvásárlás buktatóit és dilemmáit – egyszerre humoros és érzelmes kaland, ahol a megannyi szürreális helyzet mellett emberi sorsokat és történeteket is megismerhetünk". Most pedig kiderült, hogy ki lesz a műsorvezető: Lékai-Kiss Ramóna.

Lékai-Kiss Ramóna / Fotó: TV2

Lékai-Kiss Ramónával jön a Lakásvadászok a TV2-re! A nagysikerű nemzetközi formátum végre Magyarországra érkezik, ugyanis a TV2 megvásárolta a jogokat a francia Studio 89 Productions/M6-tól. A produkció hazai kiadásában, aminek a műsorvezetője Lékai-Kiss Ramóna lesz, magyar ingatlanosok küzdenek a lakásvásárlás előtt álló párok, családok kegyeiért, miközben egymással is versenyeznek, hiszen sok múlik azon, ki kínálja a legvonzóbb, ár-érték arányban legtökéletesebb otthont, és kinek sikerül a leginkább ráéreznie a vevők ízlésére és igényeire. Jelentkezés hamarosan!

– közölte a TV2.

