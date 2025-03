Pavel Stanchev, a TV2 csoport vezérigazgatója elárulta a sikerük titkát

A TV2 nevével összeforrtak az olyan sokévadot megélt sikerműsorok, mint Sztárban Sztár, a Dancing with the Stars, a Séfek Séfe, a Farm VIP, vagy az olyan visszatérő gigashow-k, mint a Megasztár vagy A Nagy Duett, illetve az olyan új formátukom, mint A Kiképzés vagy a Kincsvadászok. Emellett sajátgyártású sorozatokkal (Hazatalálsz), saját streaming műsorokkal (TV2 Titkok Ramónával), valamint nemzetközi piacra szánt megvett szuperprodukciókkal (Hunyadi) is próbálkoznak, és nem is vallottak szégyent a nézettségi adatok alapján. A TV2 Csoport vezérigazgatója, Pavel Stanchev egy friss interjúban arról mesélt, hogy mi alapján kapnak zöld utat a különböző tartalmak, amiket a nézők láthatnak a TV2 vagy valamelyik kábaelcsatornájuk képernyőjén.

Pavel Stanchev a TV2 Csoport élén évek óta bizonyítja, hogy érti a televíziózás világát (Fotó: TV2)

A TV2 nagyon bízik a Hunyadi sorozat sikeréban

Pavel Stanchev és a TV2 Csoport vezetése a lineáris tévézés mellett figyelemmel kíséri a streaming hálózatok fejlődését is, de mégis úgy döntöttek, hogy a hozzájuk került Hunyadi sorozatot nem pénzért adják a magyar nézőknek. Pedig biztosan sokan nézték volna a TV2 Playen is.

Hunyadi egy nemzeti hős, akit minden gyerek és felnőtt ismer. Így nem lenne helyénvaló egy róla szóló sorozatot streamingen bemutatni, és pénzt kérni érte a magyar nézőktől. A TV2 szerintem megfelelő otthona a sorozatnak. Az biztos, hogy lenyűgöző a hazai és külföldi színészekből álló szereplőgárda, kiváló a történet és látványos csatajelenetekből sem lesz hiány. Szóval bízunk a sikerben.

A Hunyadi sorozat szombaton megkezdte hódítását a TV2 képernyőjén (Fotó: TV2)

A Netflix és társai egyelőre nem nyomták le a hagyományos tévécsatornákat Magyarországon, így a TV2 csoport sem tervez teljesen a streamingre átállni, de ez nem jelenti azt, hogy azon a téren nem fejlődnének folyamatosan.

„Jelen vagyunk a streaming piacon, hiszen a TV2 Playnek csaknem kétmillió regisztrált felhasználója van. Ezzel szerintem miénk a legnagyobb platform Magyarországon, csak mi nagyon igyekszünk az ajánlatainkat a létező igényekhez igazítani. Figyelemmel követtük például az RTL+ indulását is, ami egyelőre távolról sem tűnik sikertörténetnek. Óvatosnak kell tehát lennünk a fizetős csomagokkal, mert nagyon telített a piac. Az összes nagy stúdió is elindította a maga streaming platformját, és úgy tűnik, hogy – talán az elsőként indult Netflix kivételével – egyelőre szinte mind veszteséges. Persze abban reménykednek, hogy egy bizonyos számú előfizető után elérnek egy pontot, ahonnan beindul a profittermelés. De ez mindenképp egy kihívásokkal teli iparág, ezért mi csak olyan dolgokat lépünk meg, amiről a kutatásaink is alátámasztják, hogy pénzügyileg van értelme. Mert magánvállalkozásként végső soron az a célunk, hogy pénzt keressünk. Nem tudom, hogy az RTL Magyarország hogy van ezzel, néha úgy tűnik, mintha nem is akarnának nyereségesek lenni, de mi igen.”