Most érkezett a hír a Hunyadiról: komoly műsorváltozás lesz a TV2-n

A Hunyadi János életét bemutató sorozat minden idők legnagyobb magyar televíziós vállalkozása. A hároméves előkészítés után közel egy évig tartott a forgatás, és a becslések szerint több mint 22 milliárd forintos költségvetésével messze a legdrágább hazai produkció lett. A TV2 március 8-án indította útjára a sorozatot, amely azonnal hatalmas népszerűségre tett szert. A premierhétvégén a nézettségi toplista élén végzett, és azóta is rekordokat dönt: a legutóbbi epizódokat több mint egymillióan látták.

Az újravetítés után 21 órától a Hunyadi legfrissebb epizódja kerül adásba Fotó: TV2

A Hunyadi dupla résszel debütált, majd másnap este a harmadik epizód is adásba került. A múlt szombati műsorváltozás során ismételték az első három részt, és a nézők két újabb epizódot is láthattak. Emiatt a csatorna néhány másik műsorát levette a programból, köztük a Farm VIP-t. Most újabb módosítás történt: március 22-én ismét átrendezik a műsorrendet a sorozat miatt.

Így változik a TV2 műsora a Hunyadi miatt

A Tények megszokott időpontban, 18 órakor kezdődik, ezt követően pedig a Hunyadi előző hétvégén sugárzott részeit ismétlik meg. Emiatt az eredetileg 18:55-re tervezett Tények Plusz és a 19:40-kor induló Farm VIP ismét kimarad a műsorból. A reality, amit Demcsák Zsuzsa vezet, ezzel másodjára marad el hétvégén, ami komoly változás a csatorna programjában.

Az újravetítés után 21 órától a Hunyadi legfrissebb epizódja kerül adásba. Az eredeti tervek szerint az 5. részt sugározták volna, azonban a korábbi műsorváltozás miatt ez már adásba került, így a 6. epizóddal folytatódik a történet. A csatorna ezzel biztosítja, hogy a rajongók ne maradjanak le a legújabb eseményekről.

A változás kizárólag a szombati műsorokat érinti, a hétvége többi programja a megszokott rend szerint kerül adásba – írja a a SorozatWiki.