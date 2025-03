Tóth Gabi rövid hajra váltott, rá sem lehet ismerni!

Tóth Gabi a pályája kezdetén extrém rövid hajat viselt, ami nagyon jól állt neki. Az extrém megjelenést szerető énekesnő aztán az évek alatt többször váltott színt és frizurát is, az utóbbi két évben fekete hajat viselt, hosszú póthajjal kiegészítve. A jelek szerint Gabi megunta azt a külsőt.

Tóth Gabi haja az elmúlt évtizedekben nagyon sok változáson ment keresztül (Fotó: Ladóczki Balázs)

Tóth Gabi Instagram-oldala tele van gratulációkkal

Az énekesnő megint látványos átalakuláson ment át, és ugye a néphiedelem szerint ez azt jelenti, hogy nagy változás történt az életében. Ez Gabi esetében teljesen megáll, hiszen most igyekszik újraépíteni a karrierjét, amit az elmúlt években - méltánytalanul - elvesztett. A rá zúduló gyűlölködő kommentek miatt ugyanis majdnem mindent elvesztett. A változás, ami most történt, sokaknak feltűnt és a jelek szerint nagyon pozitív a fogadtatása. Tóth Gabi Instagram-oldalára csak úgy özönlenek a gratulációk, hiszen mindenki szerint sokkal jobban áll neki ez az új haj, mint a régi hosszú. Feltehetően Tóth Gabi párja, Papp Máté Bence is imádja a változást.

Tóth Gabi az Instagramon mutatta meg az új külsejét (Fotó: Instagram)

A változás nagyon feltűnő, és érdekes módon Gabinak is pont olyan jól áll, mint mondjuk Berki Mazsinak, aki szintén a napokban döntött úgy, hogy megszabadul a póthajtól. Az özvegy egyébként azt mondta a témával kapcsolatban, hogy a rövid haj kényelmesebb viselet és sokkal kevesebb a probléma is vele.