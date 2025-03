TNT Inti valomása: Visszaéltem az ismertségemmel, főleg a csajoknál

Gigászi show-ra készülnek a TNT tagjai (Fotó: hot! magazin archív)

„Rengeteg extra elem várja a közönséget”

A zenekar egy nagyszabású koncerttel ünnepli a har­minc­éves jubileumát március 29-én az MVM Dome-ban, a show-nak pedig a TNT – POP / 30 év egy koncertben címet adták.

„Nemcsak visszatekintés lesz, hanem zeneileg is szeretnénk újat adni. Több, mint negyven táncos, látványos vizuál, pirotechnika és rengeteg extra elem várja a közönséget. A koncert két óránál is hosszabb lesz, és olyan dalokat is játszunk majd, amiket még soha nem adtunk elő élőben. Több vendéggel is készülünk; reméljük, hogy mindenki számára felejthetetlen élmény lesz!” – mondta Ákos.