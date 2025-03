"Az elmúlt három évben nem látta a gyerekét" – Suzy kitálalt, így reagált Jolly vádjaira

Suzy és Jolly 2019-ben zárta le végleg a házasságát, miután bárhogy küzdöttek, nem sikerült megmenteniük azt. Az egykori párnak azonban nem volt könnyű dolga, hiszen szerelmükből született egy gyermekük is, akit békében és egyetértésben szerettek volna tovább nevelni. Nos, ez úgy fest, hogy nem sikerült, ugyanis a 13 éves Zsuzsika nem találkozott mostanában az édesapjával. És hogy miért? Tarcsi Zoltán szerint azért, mert édesanyja tiltja tőle, és vele ijesztegeti, ugyanis így akar keresztbe tenni a kapcsolatának Szuperák Barbival. Ezek ugyebár igencsak komoly vádak, s természetesen a történet másik főszereplőjéhez is eljutottak.

Királyvári Zsuzsanna a Facebook-oldalán osztott meg egy nyílt levelet, melyben leírta: volt férje szavai rágalmak és valótlan állítások. Azt mondja, hogy kislányuk nagyon szeretne az apukájával lenni, de mivel karácsonykor is csak a Viberen kap üzenetet Jollytól, így még inkább megszakad köztük a kapcsolat.

Suzy bejegyzését teljes terjedelmében, változtatás nélkül közöljük.

"Bizonyára kevesek figyelmét kerülte el az elmúlt napokban szárnyra kapott legújabb bulvárszenzáció, miszerint a volt férjemtől tiltom a közös gyermekünket, mi több Zsuzsikát az édesapjával „ijesztgetem”. Nagyon sajnálom, hogy ismét a magánéletemet is érintő hírrel van tele a bulvársajtó, mert egyrészről az elmúlt években mindent megtettem, hogy ez ne így legyen, másrészről biztos vagyok abban, hogy az embereknek fontosabb dolguk is van annál, mintsem hogy ezt tolja az arcukba minden létező online médiaplatform. Gondolkodtam azon is, hogy reagáljak-e rá, mert van az a szint, ami alá nem szeretnék süllyedni, de végül úgy döntöttem, hogy tisztázok egy pár fontos körülményt ezzel a hírrel kapcsolatban. Magam miatt, a gyermekünk miatt, de legfőképpen azért, mert a TV2 Tények című műsorában tett kijelentéseknek – amit aztán minden létező bulvárlap megírt – semmi köze a valósághoz. Az elmúlt években már megszoktam, hogy állandó kérdés minden újságcikk kapcsán a kettőnk viszonya, illetve több újságíró érdeklődött afelől is, hogy milyen a viszonya Zsuzsikának és az édesapjának. A magam részéről igyekeztem mindig a legnagyobb tisztelettel beszélni a volt férjemről és a párjáról is. Próbáltam a kínos kérdésekre úgy válaszolni, hogy amiatt még véletlenül se legyen botrány az életünkben, azonban nem szeretnék a gonosz exfeleség szerepében sem szerepelni sehol pusztán azért, mert van az embereknek egy rétege, aki vele és a párjával nem szimpatizál. Ha Zoltán és Barbara negatív kommenteket kap egy podcastben való szereplés után a videó alatt, az nem az én hibám és nem is a közös gyermekünk hibája. Nem hiszem, hogy attól bárki szubjektív véleménye megváltozna, mert Zoltán belénk mártja a kést, ő mégis megtette. Most jöjjön a valóság" – kezdte posztjában Suzy.