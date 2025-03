Shrek 5 – Megszólalt Mattesz Csilla: „Gesztesi csak egy volt”

Bárki is kapja meg a lehetőséget, hogy Shrek-et megszólaltathatja magyarul, én gratulálok neki, de valljuk be, ez már nem az a Shrek lesz. Én nem személyeskedek, tényleg örülök, hogy lesz új fejezet ebben a mesében, a gyerekek és a felnőttek nevében is mondhatom, szuper dolog az, hogy ez létrejön, de számomra kizárólag Gesztesi Károly a Shrek, én nem tudok javasolni senkit. Biztos, hogy el fogok menni a bemutatóra és boldogan nézem majd meg a Shrek 5. részét és sok sikert kívánok mindenkinek