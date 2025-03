A csillagok nem hazudnak: ezt ígérik Pély Barna újszülött kislányának

A legboldogabb hírt jelentette be a hétvégén rajongóinak Pély Barna: megszületett kislánya, Abigél. Feleségével, Évivel karácsonykor, egy kedves képpel jelentették be, hogy gyermeket várnak, most pedig már az első babafotót is megmutatták.

Pély Barna apuka lett, megszületett kislánya, Abigél (Fotó: Hevesi Norbert)

Megvan az első babafotó is Pély Barna kislányáról

„Hatalmas boldogság. 2025.03.24-én megszületett a kislányunk, Abigél. Hálásak vagyunk Évivel minden orvosnak, szülésznőnek és nővérnek, akik a várandóság alatt, a születéskor és utána végigkísértek minket. Köszönjük a családtagjainknak és a barátainknak a rengeteg támogatást, amit eddig kaptunk” – áradozott a közösségi oldalán a Megasztár korábbi zsűritagja, aki egy fotót is megosztott a csöppségről, amint a vállán fekszik.

Ahogy azt Barna és felesége korábban lapunknak elárulta, egy pillanatig sem volt kérdés, hogy a picit Abigélnek nevezzék majd el

„Fiú nevekből több is volt a fejünkben, de a lánynevünkben a terhesség kezdetétől fogva egyetértettünk. Amikor megnéztük a név jelentését, akkor végképp biztos voltam benne, hogy ez a kedvenc lánynevem, mert Abigél jelentése: az apa öröme” – árulta el a héber eredetű keresztnévről a kispapa még januárban.

Mit súgnak a csillagok?

Egy asztrológiai kalkulátorba beírva a pici teljes nevét, azaz Pély Abigélt megtudtuk, mit ígérnek a csillagok a kicsi lánynak… A leírás szerint a születési dátumát és nevének betűit számításba véve a következő személyiségjegyekre számíthatnak a szülők:

Nyugalomra és békére vágyást, harmóniára törekvést, a dolgok elfogadását, együttműködést és alkalmazkodó képességet lehet kiolvasni a számokból, melyek alapján kirajzolódik, hogy kevésbé lesz jellemző rá az akaratosság. Sokat tesz azért, hogy mások szeretetét és bizalmát elnyerje, mert akkor érzi magát biztonságban – áll a Kiss Zoltán Zéro nevével fémjelzett asztrológiai kalkulátor leírásában.

Megvannak a nagyratörő céljai is, amiért lelkesen vállal minden nehézséget, de ezek a nehézségek inkább testhez álló kihívást jelentenek számára. Logikus gondolkodása és az átlagosnál jóval nagyobb kitartása, a munkájában kapott kemény feladatok, csupán önmaga egészséges kipróbálását jelentik – folytatódik a leírás a kislány teljes nevének névszámából adódóan.