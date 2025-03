Pásztor Erzsi súlyos balesetet szenvedett: Azt hittem, meghaltam!

Keresett színésznő

A művésznőre még ma is rengetegen kíváncsiak. Pásztor Erzsi szerepeit felsorolni is nehéz, jelenleg három produkcióban is szerepel: a Nyolc nőt a Játékszínben, a Forgószínpadot és a Fergeteges látogatást pedig a Turay Ida Színházban láthatják a nézők.