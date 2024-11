Pásztor Erzsi igyekszik kiélvezni, ami még hátra van

A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja boldogan mesélte, hogy tökéletesen felépült az operációt követően kézsérüléséből, és már színház-premierje is volt. Pásztor Erzsi betegsége kezdeti kihívásairól beszélt, ráadásul citológiai leletével is büszkélkedett.

Pásztor Erzsi keze már jól van (Fotó: SZABOLCS LÁSZLÓ / HOT MAGAZIN)

Óriási kihívás jobb kéz nélkül élni. Ami viszont nagyon megnyugtató számomra, a citológiai leleteim szinte tökéletesen rendben vannak

– kezdte Pásztor Erzsi, majd így folytatta:

– Mostanra már tökéletesen meggyógyult a kezem, hála a jó Istennek kiszedték a varratokat. Jó nagy vágásom volt, de szerencsére túl vagyok rajta, most már minden rendben. Hát mit mondjak? Mindig van valami nyavalya. Meggyűlt a bajom ezzel a sérüléssel. Mindjárt százéves vagyok, jobban kell vigyáznom magamra. Játszom már a színházban, a Forgószínpad hála Istennek nagy siker. Szavam nem lehet panaszra, most volt nálam épp a pedikűrös, gyönyörűen megcsinált. Vannak jó napjaim, nem is kevés – tette hozzá nevetve a művésznő, akinek lánya, Holl Henriette hatalmas meglepetést okozott a napokban.

Lánya a közelébe költözött (Fotó: ARCHÍV / HOT MAGAZIN)

Pásztor Erzsi lánya két utcányira költözött tőle

– A lányom felköltözött Budapestre, ami nagyon nagy öröm számomra. Sokáig hallani sem akart a nagyvárosi létről, de hát hála a jó Istennek végül meglépte, ráadásul két utcával lakik arrébb, mint én. Ez nekem most a legnagyobb boldogság, hiszen gyakrabban tudunk találkozni és bármilyen gondom van, hozzá mindig fordulhatok. Szóval igyekszem kiélvezni minden pillanatot, ami még hátra van – mesélte boldogan az egykori sikersorozat, a Szomszédok sztárja, Pásztor Erzsi.