Hatalmas a boldogság! A korábbi Nagy Ő eljegyezte szerelmét

Sokáig hiába vágyott a szerelemre Tóth Dávid. Még A Nagy Ő tévéműsort is elvállalta, hátha ott ismeri meg az igazit, de nem így lett. Végül közel egy éve az edzőteremben megismerkedett Timivel, egymásba szerettek, hamar össze is költöztek. Most pedig újabb szintet lépett kapcsolatuk, az olimpiai ezüstérmes kajakos megkérte párja kezét.

A korábbi Nagy Ő megtalálta a nagy Őt (Fotó: Várady Nikolett / hot!)

A Nagy Ő már az esküvőt tervezi

Az Exatlon, a Dancing with the Stars és az Ázsia Expressz sztárja, Tóth Dávid másfél éve volt szingli, amikor megismerte Timit, akivel ráadásul 500 méterre laktak egymástól. Az egykori Nagy Ő, Tóth Dávid párja szintén sportol, kapcsolatuk gyorsan lépte a szinteket, hamar összeköltöztek. Az olimpiai ezüstérmes kajakos tavaly nyáron már arról beszélt, hogy számára a szülei házassága a példa, és mivel szerelmes Timibe, már a levegőben lóg az esküvő.

A szüleim házassága követendő példa, nagyon becsülendő számomra: több mint 40 éve kötötték össze hivatalosan az életüket, és a mai napig boldogok együtt. Nagyon tisztelem, becsülöm, szeretem őket! Az sem titok, hogy mivel tényleg nagyon jól megvagyunk, szeretjük egymást Timivel, szóba került köztünk a házasság, de mindent szépen sorjában, elkapkodni nem szeretnénk semmit sem.

- mondta korábban Tóth Dávid a hot! magazinnak.

Tóth Dávid úgy látszik, most a tettek mezejére lépett, vasárnap, pár nappal a saját 40. születésnapja után megkérte párja kezét, aki igent mondott és Instagram-oldalán megmutatta a gyűrűt is.

Már készül az apaszerepre

Tóth Dávid azt is elárulta, nem fél az a szülőségtől.

„Tíz éve azt gondoltam, hogy ilyenkor már bőven édesapa leszek. Nem így hozta az élet, de nem érzem azt, hogy el lennék késve. Ha majd jön, teljes mértékben fel leszek rá készülve. Azt gondolom, jó apuka leszek."