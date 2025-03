A Nagy Duett: Érzelmes interjút adott a Borsnak a kieső Molnár Anikó: „Több évtizedes félelmemet tettem le!”

Molnár Anikó úgy vágott bele a 7 év után visszatérő showműsorba, hogy itt egy újabb lehetőség, kipróbálhatja magát egy számára teljesen idegen terepen. A Nagy Duett számára óriási kihívás volt, hiszen nem szokott, nem is tud énekelni, főleg nem színpadon, közönség előtt. A volt villalakó ezért nem is csalódott a kiesése miatt, sőt mosollyal az arcán távozott, mert egy újabb gátlásától szabadult meg.

A Nagy Duett kieső párosa Nagy Feró és Molnár Anikó lett Fotó: Bors

A Nagy Duett második kieső párosa Molnár Anikó és Nagy Feró

Sokan nem gondolják a korábbi Nagy Ő-ről, hogy nagyon gátlásos. Az, hogy versenyzőként szerepelt A Nagy Duett műsorban, számára teljesen komfortzónán kívüli volt. Mégis hatalmas lelkesedéssel vetette bele magát a próbákba partnerével, Nagy Feróval. Bízott benne, hogy a rocklegenda le tud róla hámozni egy újabb hagymahéjat, amelyik azt a gátlását okozza, hogy nem mer megszólalni közönség előtt. S bár a második élő adásban kiestek az énekessel, mégsem bánta meg, hogy igent mondott a TV2 felkérésére.

„Tapasztalatot mindenképpen nyertem, már csak azért is, mert együtt dolgozhattam egy élő legendával" – kezdte a Borsnak Molnár Anikó. "Feró egy nagyon öntörvényű ember, emiatt meg is ijedtem az első próbákon. Úgy kezdtünk bele, hogy kijelentette, neki eddig soha nem mondta meg senki, hogy mit csináljon a színpadon, biztosan nem fog táncolni. Mégis odatette magát, amit tudott, kihozott magából, de rettenetesen elfáradt a végére. És őszintén, én közel 50 évesen is nagyon elfáradtam, akkor ő, hogyne fáradt volna el. Mondta is, hogy nem biztos, hogy még egy hetet kibírt volna, ráadásul rengeteg dolga is van amúgy is. Én ezt abszolút elfogadtam, mint ahogy azt is, hogy mondogatta, nem bánná, ha kiesnénk. Úgy voltam vele, hogy én, amit tudok beleteszek a produkcióba, döntsenek a nézők. Nem vagyok csalódott, hogy kiestünk!”

A rocklegendának köszönhető, hogy Anikó megszabadult egy gátlásától Fotó: Bánkúti Sándor

Molnár Anikó megszabadult egy újabb gátlástól

Az OnlyFans-modell azt mondja, mindennek ellenére ő élvezte az éneklést ország-világ előtt, pedig korábban azt gondolta, ez soha nem fog megtörténni.

"Amikor régen jártam énektanárhoz és volt az évvégi vizsga, ami csak 20 ember, a diákok rokonai előtt volt, ott is teljesen befeszültem. Itt pedig egy fél ország előtt kellett énekelnem és nem blokkoltam le. Sikerült egy újabb gátlást magamról ledobni, amit Ferónak köszönhetek, mert az ő lazasága, és a látszólag nemtörődöm stílusa kellett ahhoz, hogy ki merjem engedni a hangomat. Mert ez nagy félelmem volt mindig, hiába szerettem volna énekelni korábban is, nem mertem mások előtt. És ezt itt megkaptam, ez egy nagy ajándék, hogy mertem, tudtam énekelni mások előtt, több évtizedes félelmemet tettem le ezzel!