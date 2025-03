Hegyes Berci megtette a hatalmas bejelentést Mihályfi Lucáról: már a dátumot is tudják

Úgy tűnik, a Dancing With the Starsban született szerelmeknél nincs szebb a világon. Noha a műsor már a jellegéből adódóan hordozza a forró pillanatok lehetőségét, hiszen a profi táncosok és a sztárok nagyon közel kerülnek egymáshoz beengedik egymást az intim szférájukba, az elmúlt két évadban olyan történt, ami korábban nem. 2023 őszén minden Krausz Gábor és Mikes Anna körül forgott. Gábor a Gabival való válásuk után szeretett volna talpra állni, és a tánccal próbálta elterelni a gondolatait. Arra azonban nem számított, hogy partnerébe fülig bele fog szerelmesedni. Mikes Annával a próbák egyre forróbbak lettek, később pedig nyilvánosságra is hozták, hogy egy párt alkotnak. Nos, hasonló utat járt be Mihályfi Luca és Hegyes Berci is. Közöttük is jól működött a kémia, és hamarosan rájuk talált a szerelem. Most Berci nagyon várja a következő lépést.

Ahogyan azt a Bors is megírta, március 16-án, azaz most vasárnap indul a hatalmas buli a Nagy Duett! Izgalmasabbnál izgalmasabb párok mutathatják meg, hogy mire képesek, és köztük van Mihályfi Luca és Hegyes Berci is. A pár kapcsolata most szintet lép, és éppen ellenkező műveletet kell végrehajtaniuk a Dancinghez képest. A Dancingben ugyanis Berci a saját területén képezte ki Lucát és táncolni tanította, most pedig fordítva lesz: Luca énekelni tanítja Bercit. Mindketten nagyon várják már a vasárnapot, erről pedig Berci nagy örömmel számolt be: