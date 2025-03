A Nagy Duett: L.L. Junior őszinte vallomást tett Szorcsik Vikiről, ilyen valójában a kapcsolatuk

Már csak párat kell aludni és a 7 év után visszatérő show-műsorban 10 sztárpár lép színpadra, hogy elnyerje a nézők és a zsűri tetszését. Köztük van L.L. Junior, aki másodjára vállalt mentor szerepet A Nagy Duettben, idén Szorcsik Viki a partnere.

L.L. Junior A Nagy Duett partnere miatt szerencsésnek érzi magát / Fotó: TV2

L.L. Junior kulisszatitkot árult el a produkciójukról

Vadonatúj évaddal érkezik a TV2 képernyőjére A Nagy Duett március 16-án, a sztárpárok hatalmas elánnal készülnek az első élő adásra. L.L. Junior és Szorcsik Viki is, akik bár még sosem léptek fel együtt, de több mint 20 éves barátság köti össze őket.

Éppen ezért nem tartottam a próbáktól, mert tényleg nagyon jó barátok vagyunk, ráadásul azt is tudtam, hogy bár mind a ketten erős személyiségek vagyunk, nem lesznek viták, mert a munkamorálunk, az alázatunk ugyanolyan.

Jó hangulatban telnek a próbák, sokat nevetünk, de amikor oda kell tenni magunkat, akkor az is megvan. Vikivel egyébként óriási szerencsém van, mert alapból nagyon jó hangja van, tehetséges, könnyű vele dolgozni. Annyit elárulhatok a produkciónkról, hogy egy népszerű dal lesz, amibe belecsempésztem egy kis karibi bachata-t. Mi nagyon szeretjük, remélem a zsűri és a nézők is szeretni fogják!” – mondta a Borsnak L.L. Junior.

L.L. Juniort édesanyja még mindig kisfiának hívja / Fotó: Instagram

Édesanyja még mindig kisfiának szólítja

A vagány, szókimondó rapper azt is elárulta, hogy édesanyja még mindig az egyik legnagyobb rajongója, rendkívül szoros a kapcsolatuk.

„Egész életemet végigkíséri a szeretete, gondoskodása, mindig betakargat akármennyi idős leszek is. Mindig biztatott, bármibe is kezdtem, most is nagyon szurkol nekem!”