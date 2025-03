Hajós András hallgat, pedig a beszólása óriási népharagot váltott ki: „Kérjen bocsánatot ez a nagyképű senki”

Hajós András Balázs Klári énektudását élő adásban szólta le, amikor Mihályfi Luca és Hegyes Berci produkciója után elengedett egy olyan mondatot, miszerint Korda György felesége még most sem tanult meg énekelni. Erre természetesen a Korda házaspár elképesztő haragra gerjedt, amivel számos kollégájuk, na meg persze a rajongók is egyetértenek. A Nagy Duett zsűritagjára szinte össztűz zúdul, de ő mélyen hallgat. A zenészt a Bors is megkereste, hogy szólaljon meg a beszólása okozta botrányról, de nem kívánt nyilatkozni.

Korda György és Balázs Klári mellé álltak a rajongók, senki sem hagyja szó nélkül Hajós András sértését Fotó: Szabolcs László

Hatalmas közfelháborodást váltott ki Hajós András beszólása, aminek természetesen a nézők hangot is adnak.

„Hajós András elvált, Kordáék együtt vannak már több mint 40 éve, valószínű ez fáj neki! Hajós egyébként tényleg egy bunkó” – fejtegette az egyik Facebook felhasználó.

Szégyellje Hajós magát! Azt hiszi, ő a kiskirály, hogy megjegyzést tesz híres énekesekre. Bunkó paraszt, ahogy mondja Gyuri bácsi! Kérjen bocsánatot ez a nagyképű senki

– írta felháborodva egy másik rajongó.

„Hajós a lába nyomába se érhet Klárikának” – tette hozzá még valaki.

@borsonline Korda György kiakadt Hajós András szavaitól! Március 16-án este, a Nagy Duett első adásában Hajós András durván beszólt Balázs Klárinak. Mihályfi Lucáék produkciója után kijelentette, hogy Klárika nem tud énekelni. #bors #kordagyörgy #balázsklári #hajósandrás #beszólás #nagyduett ♬ eredeti hang – Bors - Bors

Korda György félretette a modorát

Bár az énekes egy igazi régi vágású úriember, de ez a helyzet még őt is kihozta a sodrából, így természetesen kedvese védelmére kelt. Korda György egyáltalán nem finomkodott, amikor lapunknak elmondta a véleményét Hajós Andrásról, de a rajongó szerint nagyon jól tette.

Korda György talpig úriember mindig és mindenhol, de most jól tette, hogy megvédte a feleségét

– írták.

„Hatalmas fazon ez a Korda! Jól megmondta!” – értett egyet egy másik kommentelő.

Ezek után pedig nem is kérdés, hogy a tévénézők kinek az oldalára álltak, az viszont már annál inkább, hogy Hajós András fog-e engedni a tömegnyomásnak és bocsánatot kér, ahogy azt követelik tőle.