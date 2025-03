Koncz Gábor a Kossuth-nagydíjról: Ez volt a cél, már nincs feljebb…

Koncz Gábor gödi otthonában (Fotó: Németh András Péter / Kállai Márton / Szabad Föld)

Koncz Gábor: „Az első igazi tapsomat a Nemzeti dalt szavalva kaptam”

És hogy Koncz Gábornak menyire igaza lett, az néhány év múlva számára is kiderült, hiszen 1963-ban elvégezte a Színház-és Filmművészeti Főiskolát és ő lett az az ifjú színész, aki később, 25 éven át, minden március 15-én a Múzeumkert lépcsőjén állva szavalta a Nemzeti dalt. „Az első igazi tapsomat a Nemzeti dalt szavalva kaptam és a másodikat is. Először Mezőkeresztesen, aztán pedig már Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőjén. Ez volt életem egyik legszebb néhány perce, amit aztán 25 éven át megismételhettem” – mondta Koncz Gábor, majd egy pillanatra elhallgatott, mert eszébe jutott egy szorosan idevágó, újabb szép emlék. „Emlékszem, hogy a legelső filmem (1962 – Legenda a vonaton) gázsijából vettem édesanyáméknak egy Tavasz televíziót és mondtam, nézzék mert én szavalom majd a Nemzeti dalt és ezt közvetítik is. Édesanyám házról-házra járva kürtölte szét a hírt, így a közvetítéskor megtelt a ház, de még az udvarunk is. Mindenki ott volt, aki élt és mozgott és kis sámlin ülve hallgatták, ahogy szavalok. Édesanyám pedig büszkén hordta körbe az előző este megsütött szakajtónyi pogácsát” – idézte fel nevetve a nemzeti ünnephez kötődő emlékét Koncz Gábor.

Koncz Gábor mindent elért, amiről csak álmodott (Fotó: Hüvösi Csaba / Nógrád Megyei Hírlap)

„Abban a hitben éltem, hogy mások már nem mérnek engem”

A Kossuth-nagydíjas színészlegenda végül arra a kérdésre is válaszolt, hogy miként is érzi magát most, hogy átvette az életművét megkoronázó, hatalmas elismerést. „Itthon ülök és éppen a reggelhez készülődünk. Közben az jár a fejemben, hogy méltósággal megöregedni a legfontosabb képesség, aminek ember csak a birtokába lehet.

Ennek a folyamatnak a koronáját kaptam én meg tegnap és most érzem csak, hogy mennyire fontos is ez.

Az jár a fejemben, hogy célba értem. Abban a hitben éltem, hogy mások már nem mérnek engem, de tévedtem. Eljutottam Mezőkeresztesről egészen a Parlament kupolaterméig és ott álltam a Szent Korona mellett, kezemben az életművem ”koronájával”. És, hogy mi jutott eszembe? Csak ennyi: Most már meg is halhatok...”