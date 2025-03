Én Karcsit abból az időszakomból ismerem, amikor egyedül jártam fellépni. Ő is járt bálokba, sok-sok helyen összehozott minket az élet. Volt, hogy Mosonmagyaróvárra mentem utána, mert felhívott, hogy nagyon rosszul van. Emlékszem, egy sárga Wartburgom volt, azzal mentem Karcsiért. Persze ez nem most volt, huszonöt, vagy harminc éve, a fenébe is. Karcsinak fantasztikus hangja volt, egy muzikális embert ismertem meg benne, aki minden hangszerhez konyított. Többször voltunk közös buliban, ahol együtt zenéltünk. A közönség tátott szájjal nézte, ahogy énekelt. Operetteket is el tudott dalolni, ő nem csak egy egyszerű kocsmaénekes volt. Rengeteg bulija volt, nagyon sokat adott a magyar népnek. Csak szuperlatívuszokban lehet Kadlott Karcsiról beszélni. Nem érdekel, ki mekkora király, Karcsi mellett mindenkinek volt mit tanulnia