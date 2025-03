A botrány elől Dubajba menekült a sztárpár?

Jolly és szerelme Szuperák Barbara, Dubajból osztott meg egy romantikus fotót, amin szemmel láthatóan nagyon boldogok. Ezzel is üzenve rajongóiknak: velük minden rendben!

Jolly és párja jelenleg Dubajban töltődnek fel Fotó: Szabolcs László

Minden Jolly nyilatkozatával kezdődött..

Királyvári Zsuzsanna és Tarcsi Zoltán, azaz Suzy és Jolly, egykor a mulatós világ sztárpárjának számított. Több mint 13 éven át alkottak egy párt, nem csak a magánéletükben, hanem a színpadon is. Ám 2019-ben valóságos hidegzuhanyként érte a rajongókat, hogy válik az álompár. Ezzel nem csak mint férj és feleség, hanem mint duópáros is megszűntek létezni. Bár akkor azt nyilatkozták, hogy békében váltak el közös kislányuk érdekében, úgy tűnik, a helyzet azóta mégis drámai fordulatot vett.

Jolly nemrég a Tények műsorában nyilatkozott arról, hogy volt felesége, Suzy mindent megtesz, hogy elválassza őt a lányától. Az énekesnő erre azonnal reagált egy Facebook-bejegyzésben, ahol határozottan tagadta a vádakat, és valótlannak állította volt férje állításait. Kifejtette, hogy exférje az, aki nem foglalkozik kislányukkal és csak SMS-ben tartja vele a kapcsolatot. Az adok-kapok végül befejeződött, és talán még az is lehet, hogy ezért gondolták Jollyék, hogy most egy kicsit elvonulnak a nyilvánosság elől.

Jolly és Barbi most a pihenésre koncentrál Fotó: TV2

De vajon ezek után valóban ilyen felhőtlen a luxusnyaralás? Talán Dubaj nem csupán a romantikázás helyszíne, hanem egyfajta feszültséglevezetésként utaztak el Jolly-ék a nemrégiben történt nyilvános vita után?