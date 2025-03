„Ezek bizonyosan nem az ő szavai”: Jolly páros lábbal szállt bele Suzy közleményébe

Jolly és Suzy hosszú, nagyon hosszú ideje nem találják a közös hangot, pedig a kettejük közötti békére mindennél nagyobb szüksége lenne közös kislányuknak, aki kamaszként éppen a legérzékenyebb korban van. Így gondolja ezt Jolly is, aki néhány napja a TV2 Tények Plusz kamerái előtt beszélt magánéletéről, aminek bizony része az a tény is, hogy a kelleténél, vagy a vágyottnál kevesebb időt tud tölteni Zsuzsikával. Szerinte, ennek oka az, hogy Suzy ellene hangolja. Erre a riportra egy igen hosszú posztban reagált az énekesnő, melyben cáfolja volt férje szavait. Jolly most úgy döntött, a Borsban utoljára szólal meg a témában és elmondja, ő hogyan látja a kialakult helyzetet.

Jolly egy őszinte interjúban mondta elé a saját igazát (Fotó: Mediaworks)

Jolly: „Anélkül, hogy megsérteném, ezek bizonyosan nem az ő szavai”

„Egy őszinte és mély interjúra hívtak minket a Tények Pluszba és az is lett. Kérdeztek a szerelmemről, arról, hogy hogyan éljük meg azt a rengeteg oktalan bántást, ami szembe jön velünk az interneten nap mint nap, és igen, kérdeztek a kislányomhoz fűződő viszonyomról is.”

A válaszaimmal két célom volt. Az első, hogy igazat szóljak, a második pedig, hogy eloszlassam a rólam, rólunk terjedő tévhiteket”

– kezdte határozottan Jolly, aki szerint nem a volt felesége az, aki a hosszú posztban reagált. „Sok éven át éltem Suzyval és mindenki elhiheti, hogy pontosan ismerem őt, a szavajárását és a gondolatait. Anélkül, hogy megsérteném, ezek bizonyosan nem az ő szavai. Tisztában vagyok vele, hogy kik hangolják ellenem és ezek nem csak szavak. Akik csak ismerik őt és engem, ismerik az igazságot is, amit lehet így, vagy úgy csavarni, hajlítani, színezni, nem fog változni” – tette hozzá a mulatós sztár, aki viszont egy dolgon biztosan változtatni szeretne, az pedig a lányával való kapcsolata.

Jolly biztos abban, hogy nem a volt felesége fogalmazta meg az oldalán megjelent kemény szavú posztot (Fotó: TV2)

„Mindez kizárólag neki árt...”

„Mindenki elhiheti, hogy már jó ideje egy cseppet sem zavar, hogy a közvélemény - és főleg a nők, anyák - szemében én vagyok a rossz, gonosz, nemtörődöm apa. Sőt, ha azt veszem alapul, amit a volt feleségem állít rólam, még igazuk is van. De az éremnek két oldala van.”

Őszintén mondom, ha a kislányom nem azt hallaná rólam és a páromról, amit Suzytól hall, egy nagyon szoros és napi kapcsolat lehetne köztem és Zsuzsika között.

„Nekem ez a célom, ahogyan az is, hogy a köztem és az édesanyja közötti rossz viszony nem válna a kárára. Mert mindez kizárólag neki árt. Én már nem leszek szent azok szemében, akik ismeretlenül ítéletet mondanak felettem, és Suzy sem lesz szentség ott, ahol őt nem kedvelik. Ez az, ami teljesen lényegtelen is” – tette hozzá Jolly kislánya kapcsán.