Arról nem is beszélve, hogy Csenge nem csak egyidős az olasz sztárral, hanem akár ikertestvérek is lehetnének. A hasonlóság ugyanis megdöbbentő. Mindketten egzotikus szépségek, hosszú barna hajúak, de még a vonásaik is szinte ugyanolyanok. Ha jobban szemügyre vesszük a fotóikat az Instagram-oldalukon, akkor azt is látjuk, hogy még a stílusuk is megegyezik, így egyáltalán nem lenne meglepő, ha Michele szeme megakadt volna Csengén.

Az egyetlen bibi csupán, hogy a Borsnak korábban úgy nyilatkozott a magyar modell, hogy ő inkább munkaként tekintett Michelére, mintsem férfiként. De talán ez azóta megváltozott...