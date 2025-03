Házasság első látásra: Marica a válás után nyitott egy új kapcsolatra

A sebek mélyek voltak, ez egy rossz tapasztalat volt, amiből ráadásul tanulni sem lehet. De továbbléptem és mégis van jó hozadéka a műsornak több szempontból is, mert sokat változtam! Például sokkal jobban meg tudom élni a nőiességemet. Az a szett, amelyet A Nagy Duetten viseltem, már régóta szekrényem lakója, csak alkalom szükséges ahhoz, hogy hordjam is. Szereztem be új darabokat is a stylist barátnőm segítségével, Kovács Pálmával, és vettem több magassarkú cipőt is, köztük egy 9 cm-es sarkút is, abban még gyakorlom a járást! Járok salsázni is, amit imádok, nemsokára egy hétvégi tánctáborba is elmegyek