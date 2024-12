Ez mindenkit váratlanul ért: újabb pofonba szaladt bele Harry herceg

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, 2023-ban jelent meg keménykötéses, majd tavaly októberben puhakötéses kiadásban Harry herceg – a királyi családdal szemben kemény állításokat megfogalmazó – memoárja, a Spare (Tartalék).

Nagyon gyenge eladási mutatókat produkál Harry herceg memoárja Fotó: Andy Rain

Megjelenésekor a könyv rekordot döntött, mint minden idők leggyorsabban fogyó kötete. Ám az utóbbi időben hihetetlenül gyenge eladásokat produkál. Most azonban még ennél is kellemetlenebb hír érkezett, ugyanis a használt könyveket felvásároló We Buy Books felfedte: a Spare már második éve a legtöbbet cserélt kötet náluk, azaz ettől szeretnének a legtöbben megszabadulni. Mindez azt jelenti, hogy hiába vették meg milliók, mintha senki sem érezné úgy, hogy érdemes is megtartani, miután elolvasta...

Pedig 2023 januárjában a sussexi herceg könyve nemzetközi bestsellerré vált, kiadója, a Penguin Random House szerint csak az első napon 1,4 millió példányt adtak el belőle az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban és Kanadában. Az idén október 24-én megjelent puha kötésű kiadás azonban már nem volt ilyen sikeres, miután a megjelenés első hetében mindössze 1809 példányt adtak el belőle az Egyesült Királyságban, és további 3391-et az azt követő héten – számol be róla az Express.