Ideje lépni? Beleunt a helyzetbe G.w.M, változások jöhetnek a család életében

G.w.M az ország egyik legsikeresebb gengszter rappere, muzsikáiért pedig az országban milliók rajonganak. Meglehetősen gyakori, hogy a nagy autók ha lehúzzák az ablakaikat, úgy vonulnak végig az utcán, akkor a járműből G.w.M egyik zenéje fog dübörögni. A sikerei pedig azóta még nagyobbak, hogy feleségül vette Kulcsár Edinát, és hogy családot alapított vele. Onnantól kezdve nem volt megállás: az ország egyik legismertebb és legsikeresebb énekese lett ő. Mindazonáltal igyekszik egyensúly teremteni a magánélet és a munka között, és olyan sokat próbál lenni otthon, amennyit csak lehet. Nos, ez lehet, hogy most változni fog.

G.w.M-re fontos feladatok várnak

G.w.M az idei évben nem vállalt fellépéseket. Ennek részben az az oka, hogy más területekre szeretett volna koncentrálni, illetve több időt szeretett volna a családjával tölteni. Ez természetesen maximálisan érthető is, hiszen a család nem kicsi: előző kapcsolatából van két szép gyermeke, illetve Kulcsár Edinától is született már kettő. Legkisebb kicsinye, Dion még kisbaba, és egy kisbaba mellett elkél a segítség. Ráadásul Edinának is van még két gyermeke az előző házasságából, így tehát gyakran hat gyerek rohangál a családi fészekben.

És bár sok a tennivaló otthon, emiatt pedig G.w.M meghúzott egy határt, azért a zene rendkívül fontos számára, és nagyon szeretné, ha piacvezető lenne a stílusában. Éppen ezért nincs megállás: sorra dobja ki a minőségibbnél minőségibb slágereit. Ezzel kapcsolatban posztolt egy sztorit:

G.w.M nagy dolgora készül / Fotó: Instagram

Sztorijából úgy tűnik, G.w.M szerint ideje lépni, és hogy elég volt a lustálkodásból. Elhatározta, hogy itt az ideje új dalokat írni és kiadi. Ez természetesen az otthoniakat is érinti, hiszen ez azt is jelenti, hogy némiképpen kevesebb időt tud otthon tölteni.